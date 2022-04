Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το πένθος για τον χαμό του παιδιού του βρίσκεται στην 11άδα της Γιουνάιτεντ για το ντέρμπι με την Άρσεναλ, ενώ ο Βαράν παίρνει φανέλα βασικού κι αφήνει εκτός τον Μαγκουάιρ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» καλούνται να ξεπεράσουν την τεσσάρα από την Λίβερπουλ μεσοβδόμαδα και η Άρσεναλ να επενδύσει στο μεγάλο «διπλό» επί της Τσέλσι με τα μάτια καρφωμένα στην 4άδα.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ τοποθετεί κανονικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην 11άδα λίγες μέρες μετά τον χαμό του παιδιού του και την απουσία του από το ματς του «Άνφιλντ». Στον πάγκο όπως αναμενόταν ο Μαγκουάιρ έπειτα από τις απειλές θανάτου και το τηλεφώνημα για τρεις βόμβες στο σπίτι του...

Ο Βαράν θα είναι στα στόπερ για τους φιλοξενούμενους στο «Έμιρεϊτς», στο αρχικό σχήμα και ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ στα χαφ.

