Έρικσεν: «Αλλάζεις σκεπτικό, δεν ξέρω αν αγχώνομαι πλέον για τα παιχνίδια» (vid)

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές νοοτροπίας πραγματοποίησε ο Κρίστιαν Έρικσεν μετά το καρδιακό επεισόδιο του καλοκαιριού και πλέον παίζει δίχως ν' ανησυχεί ή να στρεσάρεται για ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο.

Το επίπεδο της ποιότητάς του είναι ξεκάθαρο, γίνεται εμφανές στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά θα φροντίσει να βοηθάει την ομάδα του.

Ωστόσο, ο Κρίστιαν Έρικσεν παραδέχεται πως πλέον άλλα πράγματα βρίσκονται σε απόλυτη προτεραιότητα και δεν πιέζεται τόσο όσο το έκανε παλαιότερα αναφορικά με τους ποδοσφαιρικούς του στόχους...

«Είμαι αρκετά πιο χαλαρός. Δεν ξέρω αν πλέον αγχώνομαι ή στρεσάρομαι όταν έρχεται το κάθε διαφορετικό παιχνίδι. Αν είμαι υγιής και είναι καλή η ζωή μου, είναι αυτά που μου αρκούν αυτή τη στιγμή...» δήλωσε στο SkySports και στον Τζέιμι Ρέντναπ, ξεκαθαρίζοντας πως:

«Αν υπήρχε το παραμικρό ρίσκο για την ζωή μου, δεν θα επέστρεφα ποτέ. Τόσο απλό ήταν. Όταν ξεκίνησα προπονήσεις μετά από τρεις μήνες, άρχισα να ελέγχω ό,τι μπορούσε να ελεγχθεί, έκανα και εξετάσεις στην καρδιά και δεν υπήρχε πλέον ρίσκο για εμένα. Θα κάναμε άλλη κουβέντα αν ο γιατρός είχε πει “δεν θα έπρεπε να σκέφτεσαι να παίξεις”, αλλά μου είπαν να έχω εμπιστοσύνη κι όλα θα είναι καλά».

🇩🇰Christian Eriksen on facing Spurs:



😅"Yeah! I can't wait. It's going to be special. I am definitely looking forward to it."



🧩”What happens in the summer will be a decision for me as a footballer & as a family man. Everything is open." #THFC | #COYSpic.twitter.com/7mhQMJS6Di