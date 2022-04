Με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Τιάγκο Σίλβα έφτασε σε αξιοσημείωτο επίτευγμα με τη μπλε φανέλα, έστω κι αν δεν κατάφερε να το συνδυάσει με νίκη.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ επιστρατεύτηκε στο δεύτερο ημίχρονο με το σκορ στο 2-2, όμως, συμμετείχε στο λάθος του τρίτου γκολ της Άρσεναλ και το φινάλε ήταν πικρό για τους «μπλε».

Το τελικό 4-2 κάνει τρεις τις διαδοχικές εντός έδρας ήττες για το σύνολο του Τόμας Τούχελ και ο Τιάγκο Σίλβα δεν καταφέρνει να χαρεί όπως θα ήθελε το γεγονός πως έγινε ο γηραιότερος outfield ποδοσφαιριστής της Τσέλσι στα χρονικά της Premier League.

Η συμμετοχή του στο ματς με τους «κανονιέρηδες» κατεγράφη στην ηλικία των 37 ετών και 210 ημερών, ξεπερνώντας τον Γκρέιαμ Ριξ που τον Μάιο του 1995 είχε παίξει όντας 37 ετών και 203 ημερών σε ματς απέναντι στην Άρσεναλ! Τότε, όμως, η Τσέλσι είχε επικρατήσει με σκορ 2-1.

37 - Thiago Silva is now the oldest outfield player to ever play for Chelsea in the Premier League (37y 210d). The previous oldest was Graham Rix (37 years 203 days), whose appearance also came against Arsenal in a 2-1 victory in May 1995. Master. pic.twitter.com/9NhTjI0psf