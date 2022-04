Μια μεγάλη παρέα που περνάει καλά είναι η Λίβερπουλ και το απέδειξε ο Σαλάχ όταν διέκοψε τον Τιάγκο στο flash interview για να τον διορθώσει και να του θυμίσει πως είναι εξτρέμ κι όχι επιθετικός.

Ο Αιγύπτιος αστέρας κατάφερε να σκοράρει δις και να σημειώσει και μια ασίστ στο 4-0 της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας καταφέρει να πετύχει πέντε γκολ σε δυο παιχνίδια απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Λίγο μετά το δικό του σόου μπροστά από την αντίπαλη εστία, αλλά και τη νέα παράσταση του Τιάγκο στο χώρο του κέντρου, ο Ισπανός εξυμνούσε την επιθετική γραμμή της ομάδας, για να τον διακόψει ο «Φαραώ».

«Εγώ είμαι εξτρέμ...» του είπε, με τον Τιάγκο να χαμογελάει και να μη δίνει σημασία, αφού ήθελε να συνεχίσει ν' απονέμει σ' εκείνον και στους Μανέ και Ντίας τα εύσημα.

Thiago 🗣 "When we have the top level strikers we have in front."



Salah 🗣 "Winger." 👀



Mo Salah interrupts Thiago Alcantara's post-match interview to correct his teammate 🤣 pic.twitter.com/RJNNlnZmiy