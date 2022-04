«Μαύρη» ημέρα στην ιστορία της Ντέρμπι Κάουντι. Η ομάδα του Γουέιν Ρούνεϊ δεν απέφυγε τη μοίρα του μετά τις αφαιρέσεις βαθμών λόγω οικονομικών προβλημάτων και υποβιβάστηκε στη League One μετά από 30 χρόνια.

Από το άγγιγμα της Premier League το 2019, στον υποβιβασμό στη League One μέσα σε τρία χρόνια. Η Ντέρμπι Κάουντι «λύγισε» από το καθεστώς οικονομικής διαχείρισης και τις αλλεπάλληλες αφαιρέσεις βαθμών (+21 συνολικά στη φετινή σεζόν) και αποχαιρέτισε την Championship, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Η ήττα από την ΚΠΡ εκτός έδρας έβαλε οριστικά «ταφόπλακα» στις επιδιώξεις των Κριαριών και του Γουέιν Ρούνει για το «θαύμα». Ο Άγγλος τεχνικός, ο οποίος τελείωσε την καριέρα του ως παίκτης στα Κριάρια και στα μέσα της περσινής σεζόν ανέλαβε χρέη πρώτου τεχνικού, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, οδήγησε ένα νεανικό σύνολο σε ρεκόρ 13-13-17 και μέσα στο χορτάρι, η Ντέρμπι υπό τις οδηγίες του φέτος θα βρισκόταν κανονικά στην 17η θέση και το +18 από την επικίνδυνη ζώνη!

Ωστόσο, το -12 με το οποίο ξεκίνησε τη σεζόν και η νέα αφαίρεση εννέα βαθμών στα μέσα Γενάρη κατέστησε «mission impossible» τη σωτηρία της. Πλέον, ο ιστορικός σύλλογος πρόκειται να αγωνιστεί στη League One, την τρίτη τη τάξει κατηγορία της αγγλικής πυραμίδας μετά από 30 ολόκληρα χρόνια και τη σεζόν 1991-92! Την εξαετία 1996-2002, όπως και για μία σποραδική σεζόν το 2007-08, τα Κριάρια είχαν παίξει στην Premier League.

Μετά την ήττα από την ΚΠΡ και τον οριστικό υποβιβασμό της ομάδας, η Ντέρμπι άλλαξε τη φωτογραφία προφίλ της στα social media με το σήμα του συλλόγου σε μαύρο φόντο.

Results this afternoon mean we'll fall short in our attempts to overcome the obstacles in front of us this season.



Thank you for your incredible support during the most challenging of campaigns 🐏🖤🤍#DCFC #dcfcfans pic.twitter.com/9dxXL3u8Qy