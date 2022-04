Μαρκ Νομπλ: Ωδή στον τελευταίο των ρομαντικών

Δεν απόλαυσε ποτέ του τα φώτα της δημοσιότητας, το πρόσωπό του δεν φωτίστηκε από τα φλας των φωτογράφων, κι όμως, ο αρχηγός της Γουέστ Χαμ, αντιπροσωπεύει όλα όσα πρέπει να είναι οι αρχηγοί.

Την πρώτη ημέρα της pre-season ο Μαρκ Νομπλ έλαβε μια συμβουλή. Να προσπαθήσει να ζήσει την κάθε στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η συμβουλή ήρθε μέσω μηνύματος από την σύζυγό του Κάρλι. «Ό,τι κι αν συμβεί, Μαρκ, απλώς προσπάθησε να το απολαύσεις». Του είπε.

Η σεζόν που διανύουμε, αυτή που οσονούπω φτάνει στο τέλος της, είναι για τον Νομπλ η 18η και τελευταία στην Γουέστ Χαμ. Στον σύλλογο που υποστήριζε από παιδάκι. Εκείνον που υπηρέτησε σε όλη του την ποδοσφαιρική ζωή. Με εξαίρεση δύο βραχύβιες περιόδους δανεισμού του στην Ίπσουιτς και τη Χαλ. Φόρεσε τη φανέλα της πρώτης για 43 ημέρες και για 92 εκείνη της δεύτερης.

Είναι πλέον 34 ετών και τον Μάιο θα κρεμάσει τα παπούτσια του όπως έχει ήδη προαναγγείλει. «Όσο και αν είχαμε τεράστιες επιτυχίες και τεράστιες αποτυχίες, για μένα τα τελευταία 17 χρόνια στην πρώτη ομάδα ήταν, σαν, 20 λεπτά πραγματικής ευτυχίας — όχι, ούτε καν ευτυχία, περισσότερο σαν ανακούφιση. Μετά από μια νίκη το Σάββατο, αμέσως μετά στο σπίτι σκέφτομαι, "Σωστά, πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι" και γίνεται εμμονή, πραγματικά, τρόπος ζωής», περιγράφει σε συνέντευξή του στους Times.

Για τον Νομπλ οι πιο δύσκολα διαχειρίσιμες στιγμές, είναι εκείνες που οι οπαδοί ζητούν απαντήσεις για τις αποτυχίες. Σε εκείνες τις φάσεις δεν θέλει να μιλήσει σε κανέναν. Γιατί πονάει πολύ. Δεν πληγώνεται μόνο προσωπικά, αλλά και για όλο το προσωπικό που εργάζεται στον σύλλογο. Τους φροντιστές, τους ανθρώπους στην καθαριότητα, τους συμπαίκτες, τους προπονητές, την ακαδημία. «Το τηλέφωνό μου χτυπά την Κυριακή το πρωί και αν έχουμε χάσει δεν μπορώ να μπω στον κόπο να μιλήσω γιατί ξέρω ότι η επόμενη ερώτηση θα είναι 'Τι συνέβη χθες;' Αλλά πάντα είχα τη νοοτροπία ότι ό,τι κι αν συμβαίνει, θα ξαναδέσω τα παπούτσια μου το πρωί της Δευτέρας και θα πάω ξανά, θα πιέσω και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για την ομάδα».

Ο Νομπλ φέρει το προσωνύμιο Mr. West Ham κι όχι άδικα. Δεν είναι μόνο το γεγονός πως πρόκειται για τον μακροβιότερο παίκτη του συλλόγου και τον παίκτη που έχει υπηρετήσει για περισσότερα χρόνια έναν και μόνο σύλλογο, σε οποιοδήποτε από τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης (μετά τη φυγή του Λιονέλ Μέσι από την Μπαρτσελόνα), είναι το πώς νιώθει εκείνος ότι οφείλει να υπηρετεί.

Κάποτε του ζητήθηκε να περιγράψει τι σημαίνει να είναι κάποιος αρχηγός της Γουέστ Χαμ. «Δεν χρειάζεται να φωνάζεις και να ουρλιάζεις, αυτό είναι μόνο όταν κάποιος παίρνει ελευθερίες, το θέμα για μένα είναι αν είμαι αρχηγός του συλλόγου να βάζω τα πρότυπα υψηλά. Πώς μπορεί ένας παίκτης να γυρίσει και να πει "δεν το κάνω αυτό" [αν ο αρχηγός το έχει κάνει]. Τα αγόρια που δεν θέλουν να κάνουν προπόνηση την Κυριακή επειδή έχουμε κερδίσει 3-0, και δεν έχουν παίξει και δεν έχουν πάρει χαμπάρι, αν είμαι εκεί έξω στον αγωνιστικό χώρο τρέχοντας μετά το παιχνίδι, έτσι θα πρέπει να είναι κι εκείνοι. Και αυτός είναι ο τρόπος που πάντα προσπαθούσα να δίνω το παράδειγμα».

Η αρχηγία δεν τελειώνει εκεί. Δεν αναπαύεται μαζί με το περιβραχιόνιο στο αριστερό μπράτσο κι έπειτα αποδεσμεύεσαι από την τιμή και την ευθύνη. Είναι μαζί του στην κάθε ημέρα. Την Πέμπτη, λίγο μετά τη μεγάλη πρόκριση της ομάδας του επί της Λυών στα ημιτελικά του Europa League, κουβάλησε την συγκίνησή του στα αποδυτήρια. Κάθισε στον πάγκο έκρυψε το κεφάλι του στο χέρι και ξέσπασε σε κλάματα. Είχε ακολουθήσει πιστά την συμβουλή της γυναίκας του. Είχε ζήσει την στιγμή στο έπακρο. Και τί στιγμή! Η Γουέστ Χαμ, η Γουέστ Χαμ του, σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης σχεδόν μισό αιώνα μετά (46 χρόνια για την ακρίβεια).

Λίγο αργότερα, ο Άγγλος χαφ, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν έχει αγωνιστεί ποτέ με τη φανέλα της πρώτης ομάδας «τριών λιονταριών», πήρε την σκούπα και μάζεψε το χάος των πανηγυρισμών στα αποδυτήρια στο Grupama Stadium, όπως κάνει ΚΑΘΕ φορά.

We would all be happy for mark Noble if he ends his last season as a player with a European trophy for West Ham. What a player, 18 years playing for the same club. Respect for this legend 👏👏👏 pic.twitter.com/e9K1gI9iVv

Ο προπονητής των «Hammers» Ντέιβιντ Μόγιες, τόνισε ότι η εικόνα του Νομπλ να κλαίει κι εκείνη να σκουπίζει μετά την εκπληκτική νίκη της Πέμπτης, αντιπροσωπεύει τέλεια τις αξίες της Γουέστ Χαμ. «Νομίζω ότι πολλοί από εμάς θα πούμε ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Παίρνει το προβάδισμα μόνος του, το κάνει μόνος του. Και αν ο Μαρκ Νομπλ μπορεί να το κάνει, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Είναι το είδος των αξιών που θέλουμε γιατί μπορεί να μην μας κάνει απαραίτητα καλύτερη ομάδα, αλλά μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Σημαίνει ότι δουλεύεις με ταπεινούς ανθρώπους, σημαίνει ότι εργάζεσαι και με ανθρώπους που καταλαβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή και οι «Nobles» το γνωρίζουν καλά αυτό. Και αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθούμε να περάσουμε στους νεαρούς παίκτες. Δεν είναι μόνο να είσαι παίκτης. Υπάρχουν πολλά περισσότερα από μόνο αυτό!»

Noble on his 500th game being a must-win game for PL safety:

"Before the game the gaffer (Moyes) said: 'It's Mark Noble's 500th game today. I'm not doing a team talk, go out and win this game for him'..."



"We came in at half-time 3-0 up!" pic.twitter.com/BGZTs6Iolu