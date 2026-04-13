Ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι πλέον διάσημος στα αποδυτήρια της Γουέστ Χαμ, με μια από τις πιο γνωστές ελληνικές λέξεις...

Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε δις στη νίκη της Γουέστ Χαμ με 4-0 εις βάρος της Γουλβς, σε μια ιδιαιτέρως κομβική επικράτηση για τα Σφυριά, που... ξεκόλλησαν από τις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό, στις οποίες πλέον... φιγουράρει η Τότεναμ.

Όπως ήταν φυσικό, ο Έλληνας αμυντικός είναι πλέον ο «ήρωας» των αποδυτηρίων και οι συμπαίκτες του διάλεξαν να τον αποθεώσουν αλά... ελληνικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής ανέβασε στα social media μια πανηγυρική φωτογραφία μετά την τεράστια νίκη της ομάδας του και οι συμπαίκτες του έσπευσαν για να σχολιάσουν, αποκαλώντας τον... mal@ka.

Ήταν ένας άκρως... ελληνικός τρόπος για να εκθειάσουν τον 28χρονο υψηλόσωμο αμυντικό.

Δείτε το βίντεο: