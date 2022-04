Κλοπ: «Ο Πεπ είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στο μεγάλο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι, τη διαφορά δεκατεσσάρων βαθμών που κάλυψε η Λίβερπουλ αλλά και για τον Πεπ Γκουαρδιόλα τον οποίο κι αποθέωσε.

Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι πλησιάζει. Ο αγώνας στο Μάντσεστερ θεωρείται από πολλούς ως καθοριστικός για τον τίτλο. Σε περίπτωση νίκης των Πολιτών, τότε η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα παίρνει προβάδισμα τεσσάρων βαθμών με επτά παιχνίδια πριν την ολοκλήρωση της σεζόν. Από την άλλη, αν οι «Reds» καταφέρουν και ξεφύγουν με το τρίποντο από το «Έτιχαντ», τότε θα εκτοξευτούν στην κορυφή και στο +2 από την Μάντσεστερ Σίτι.

«Γνωρίζαμε τη διαφορά των 14 βαθμών, αλλά δεν μας ένοιαζε. Απλά έπρεπε να κερδίσουμε όσους περισσότερους μπορούμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Αν δεν το είχαμε προσπαθήσει, θα ήμουν δυσαρεστημένος. Αν δεν κερδίσουμε το πρωτάθλημα θα είναι κάτι απογοητευτικό, αλλά διεκδικούμε και άλλες διοργανώσεις, όπως το Κύπελλο και το Champions League. Έχουμε πολλά ακόμα μπροστά μας και χρειαζόμαστε μομέντουμ και ρυθμό», ανέφερε αρχικά και στη συνέχει έπλεξε το εγκώμιο του Πεπ Γκουαρδιόλα.

«Πραγματικά, εννοώ τα όσα έχω πει για τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Πεπ είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου, όμως εγώ πάντα ήθελα να βρίσκομαι σε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να νικήσει τους καλύτερους. Αυτό είναι κάτι που το έχω πετύχει κάπως. Τώρα, πρέπει να σιγουρευτούμε πως θα είμαστε έτοιμοι για το ματς της Κυριακής».

Οσον αφορά τη συνύπαρξή του με τον τεχνικό των «Πολιτών» και τo τέλος του συμβολαίου του, ο Γιούργκεν Κλοπ τόνισε πως: «Δεν θα μου λείψει, το ξέρω. Ίσως όταν ολοκληρώσουμε και οι δύο τις καριέρες μας να συναντηθούμε κάπου και να κάτσουμε μαζί για πολλές ώρες, μιλώντας για τα όσα έχουμε δει στο ποδόσφαιρο. Θα είναι ενδιαφέρον, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, πραγματικά πιστεύω πως πρέπει να απολαύσουμε την ιδιαίτερη αυτή διαδρομή. Δεν είναι πάντα εύκολο να νιώθεις τη χαρά του ποδοσφαίρου. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος. Ξύπνησα το πρωί, άνοιξα το λάπτοπ μου και είδα ότι παίζουμε ένα άκρως ενδιαφέρον παιχνίδι με τη Σίτι. Κάτι τέτοιες στιγμές εκτιμώ τη δουλειά του προπονητή. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω».

📺 Jurgen Klopp on competing with Pep Guardiola:



"Pep Guardiola is the best in the world, I have no problem at all with that. But I always wanted to be the coach of the team who can beat the best team in the world and I actually achieved that as well somehow." 🔴 pic.twitter.com/DTROMLDZn2