Κλοπ: «Δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθούμε για τον Χάαλαντ»

Ξεκάθαρος ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ αναφορικά με το υποτιθέμενο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για τον Χάαλαντ, τονίζοντας πως τα ποσά που ακούγονται για τον Νορβηγό καθιστούν την περίπτωσή του απαγορευτική!

Μπορεί πληθώρα ευρωπαϊκών ομάδων να κινούνται στον αστερισμό του Έρλινγκ Χάαλαντ, όμως η Λίβερπουλ δεδομένα δεν είναι μια από αυτές. Και ο πρώτος που έσπευσε να το ξεκαθαρίσει ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ! Ερωτηθείς για το αν οι Reds ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Νορβηγού σταρ, που για την ώρα φαίνεται να ακροβατεί μεταξύ Σίτι και Ρεάλ, ο Γερμανός τεχνικός δεν άφησε καμία αμφιβολία περί των Κόκκινων προθέσεων.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα χτυπήσουμε αυτό το deal. Τα νούμερα που ακούγονται είναι απλά τρελά. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να έχω την παραμικρή σχέση με αυτά. Δεν είναι καθόλου ωραίο» ήταν τα λόγια του Κλοπ, ο οποίος ξεκαθάρισε μια και καλή το ζήτημα αναφορικά με τον 21χρονο στράικερ της Ντόρτμουντ.

