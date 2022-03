Ρεάλ Μαδρίτης ή Μάντσεστερ Σίτι; Μάντσεστερ Σίτι ή Ρεάλ Μαδρίτης; Αυτό είναι το ερώτημα που βασανίζει το μυαλό του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος καλείται να πάρει μια απόφαση σχετικά με το μέλλον του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Νορβηγός επιθετικός μαζί με τον Κιλιάν Μπαπέ, αποτελεί διακαή πόθο για την Ρεάλ Μαδρίτης, της οποίος ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ ευελπιστεί πως μέχρι τον επόμενο μήνα θα καταφέρει να κάνει το «κόλπο γκρόσο» τόσο με την απόκτηση του Νορβηγού αστέρα, όσο και με αυτή του Γάλλου αστέρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Βέβαια, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν παίζει μόνη της, μιας και στο παιχνίδι της απόκτησης του είναι τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν όσο τίποτα να αποσπάσουν την υπογραφή του και να τον κάνουν τον απόλυτο πρωταγωνιστή της νέας εποχής της οποίας ηγείται ο Τσάβι.

Από την άλλη η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, μετά το ναυάγιο με τον Χάρι Κέιν το περασμένο καλοκαίρι, εξακολουθεί να θέλει έναν ποδοσφαιριστή για την γραμμή κρούσης, ο οποίος θα έχει την ευχέρεια να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Οπως το κάνει δηλαδή, ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Από την πλευρά του ο Ισπανός τεχνικός των Πολιτών, σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε γι' ακόμη μία φορά πως η ομάδα του έχει ανάγκη έναν κλασικό επιθετικό.

«Πιστεύω ότι ο σύλλογος χρειάζεται έναν επιθετικό, σίγουρα. Φαίνεται ότι παίζουμε φανταστικά καλά χωρίς επιθετικό γιατί κερδίζουμε. Όταν δεν κερδίζουμε, φαίνεται ότι χρειαζόμαστε έναν επιθετικό. Αναρωτιέσαι πώς παίζουν αυτά τα παιδιά χωρίς επιθετικό; Στην Premier League πρέπει να παίζεις με έναν επιθετικό. Νομίζω ότι ο σύλλογος θα προσπαθήσει», ανέφερε στο BBC ο Γκουαρδιόλα, ρίχνοντας το μπαλάκι στην διοίκηση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει πάντως η «Athletic», ο Έρλινγκ Χάαλαντ ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο επιλογές. Συγκεκριμένα μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι, καθώς όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, η Μπαρτσελόνα δεν βρίσκεται στις σκέψεις του Νορβηγού επιθετικού. Μάλιστα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ενημερώσει την διοίκηση της Ντόρτμουντ για την απόφασή του σχετικά με το μέλλον της καριέρας του.

