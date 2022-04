Τούχελ: «Πολλές οι πιθανότητες να μείνει ο Αθπιλικουέτα, είμαι αισιόδοξος και για Ρούντιγκερ»

Στο Λονδίνο βλέπει το μέλλον του Θέσαρ Αθπιλικουέτα ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία του και για την παραμονή του Αντόνιο Ρούντιγκερ στην Τσέλσι.

Για ανατροπή δεδομένων αναφορικά με το μέλλον του Θέσαρ Αθπιλικουέτα έκανε λόγο ο Τόμας Τούχελ! Παρά το γεγονός πως πριν από μερικό διάστημα φαινόταν πως ο Ισπανός θα εγκαταλείψει το Λονδίνο για χάρη της Μπαρτσελόνα, η αυτόματη ανανέωση του συμβολαίου του με τους Μπλε για ακόμη ένα χρόνο χάρισε νέα τροπή στην υπόθεση.

Όπως παραδέχθηκε μάλιστα και ο Γερμανός τεχνικός, πλέον το πιθανότερο σενάριο για τον κάπτεν είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν με τη φανέλα της αγαπημένης του Τσέλσι!

«Ναι ήταν πολύ κοντά (σ.σ η ανανέωση) και τελικά συνέβη. Είναι καλά νέα για εμάς. Υπάρχουν πλέον πολύ υψηλές πιθανότητες να παραμείνει στην Τσέλσι» επιβεβαίωσε ο Τούχελ, ο οποίος εν συνεχεία εξέφρασε την αισιοδοξία του (παρά το πολλαπλά εμπόδια) και για την ανανέωση του συμβολαίου του Αντόνιο Ρούντιγκερ.

«Η κατάσταση είναι όπως είναι. Τα χέρια μας είναι δεμένα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτόν ή να του κάνουμε πρόταση. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τον ατζέντη του, οπότε ακούει σε άλλες προτάσεις. Αλλά είμαι ακόμα αισιόδοξος» ήταν τα λόγια του.

César Azpilicueta has now extended his contract with Chelsea until June 2023, Tuchel confirms: “Yes, it was so close - and it now happened. It’s good news for us”. 🔵 #CFC



“There are now very high chances that he will stay at Chelsea”, he added. pic.twitter.com/PpNUJbkFbC