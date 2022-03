Όπως αναφέρει το «Sky Sports», η Τσέλσι «έδεσε» για άλλον έναν χρόνο τον αρχηγό της, Θέσαρ Αθπιλικουέτα, γεγονός που αποτελεί «αγκάθι» στην προσπάθεια της Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ισπανού αμυντικού ως ελεύθερου.

Στην επέκταση της συνεργασίας τους για άλλον έναν χρόνο προχώρησαν Τσέλσι και Θέσαρ Αθπιλικουέτα. Σύμφωνα με το «Sky Sports», ο αρχηγός των Λονδρέζων θα παραμείνει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ως το καλοκαίρι του 2023, γεγονός που αλλάζει τα σχέδια των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι είχαν καταθέσει πρόταση στον διεθνή αμυντικό για ελεύθερη μεταγραφή το ερχόμενο καλοκαίρι.

Η εξέλιξη αυτή πηγαίνει, ασφαλώς, κόντρα στους περιορισμούς που αντιμετωπίζει η Τσέλσι μετά τις κυρώσεις στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την απαγόρευση μεταγραφών ή ανανεώσεων συμβολαίων. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε ειδικός όρος στο προηγούμενο συμβόλαιο του 33χρονου Ισπανού που προέβλεπε την αυτόματη επέκταση για άλλη μία σεζόν.

Παρά την ανανέωση, όμως, η παραμονή του Αθπιλικουέτα στην Τσέλσι και την επόμενη αγωνιστική περίοδο δεν έχει «κλειδώσει», καθώς ανάλογη τροπή είχε πάρει και η υπόθεση του Ολιβιέ Ζιρού πριν μεταγραφεί στη Μίλαν. Από πλευράς Μπαρτσελόνα, πάντως, με δεδομένο ότι θα πρέπει να καταβληθούν χρήματα προς την Τσέλσι, τα σχέδιο για την απόκτηση της τριπλέτας ελεύθερων (Κρίστενσεν-Κεσί έχουν ήδη «κλείσει») σε πρώτη ανάγνωση δείχνει να «ναυαγεί».

César Azpilicueta's contract at Chelsea has been extended until the summer of 2023! 🔵🔒 pic.twitter.com/6vv2nkv42Z