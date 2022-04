Ο μαγικός Μπρούνο Φερνάντες θα υπογράψει άμεσα το νέο συμφωνητικό μέχρι το 2017 και αυτομάτως θα μπει στην τριάδα των πιο καλά αμειβόμενων ποδοσφαιριστών του συλλόγου.

Ο Πορτογάλος, με τη βοήθεια του οποίου η εθνική ομάδα της πατρίδας του έκλεισε μια θέση στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, αναμένεται πολύ σύντομα να διαβάσει κι εκείνος την ανακοίνωση για την επέκταση της συνεργασίας του με τους «κόκκινους διαβόλους» μέχρι και το 2027.

Ο Μπρούνο πιθανότα θα υπογράψει με κάτι παραπάνω από διπλάσιες απολαβές και αυτομάτως θα είναι ένας εκ των τριών με τους καλύτερους μισθούς στο εσωτερικό της ομάδας.

Αυτή τη στιγμή ο Κριστιάνο αμείβεται με 480.000 λίρες την εβδομάδα, ο Ντε Χέα με 375.000 λίρες και ο Σάντσο είναι στις 350.000 λίρες...

Bruno Fernandes has signed his new contract with Manchester United until June 2027, confirmed. He will be into top 3 highest paid players in the team after long negotiation now completed. 🔴🇵🇹 #MUFC



