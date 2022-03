Έφτασαν μαζί και στο Μουντιάλ του Κατάρ. Πιστοί στο συμφέρον της εθνικής Πορτογαλίας. 20 χρόνια φίλοι, αρκετά εξ αυτών συμπαίκτες. Κριστιάνο και Πέπε, φροντίζουν για το εθνικό φρόνημα.

«Τα χρόνια περνούν, οι στόχοι όμως παραμένουν ίδιοι» έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media μετά την πρόκριση των Ιβήρων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ κι έβαλε μια φωτογραφία παρέα με τον Πέπε.

Αυτόν που υποδέχθηκε στις προπονήσεις πριν από μερικές μέρες φωνάζοντας «επέστρεψε ο βασιλιάς» και με τον οποίο χάρηκε που τελικά θα έδιναν την κρίσιμη μάχη μαζί για να στείλουν την Πορτογαλία στο Κατάρ.

Από πιτσιρικάκια, τώρα παρέα στο – ίσως – τελευταίο τους μεγάλο τουρνουά

Πριν από 20 χρόνια βρίσκονταν μαζί στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Εκεί έμαθε ο ένας τον άλλον, εκεί άρχισαν να παίζουν μαζί, να λένε τα μυστικά τους στις προπονήσεις, να δίνουν κουράγιο ο ένας στον άλλον. Και αργότερα θα βρίσκονταν ξανά στην Ρεάλ Μαδρίτης παρέα για να γευτούν μεγάλες επιτυχίες.

Φυσικά στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας έχουν αφήσει το στίγμα τους, με τον Κριστιάνο να μετράει 187 συμμετοχές και τον Πέπε 125. Ο 37χρονος CR7 και ο 39χρονος σκληροτράχηλος αμυντικός θα είναι παρέα και στο Κατάρ. Ίσως για τελευταία φορά εκεί με τη φανέλα με το εθνόσημο. Ωστόσο, ήξεραν από την πρώτη τους στιγμή ότι θα έβαζαν μαζί την Πορτογαλία πάνω απ' όλα.

Cristiano with Pepe at the end of the game appreciating the amazing support. 🇵🇹 ❤️pic.twitter.com/cB4S0ijPHm — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) March 29, 2022

Και ο Μπρούνο μπήκε στην εξίσωση

Ο Κριστιάνο πάει στο 5ο Μουντιάλ της καριέρας του. Ο Πέπε στο 4ο. Η καλύτερη θέση που έχει καταφέρει να πάρει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας στην σύγχρονη εποχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η 4η, στο τουρνουά του 2006. Τώρα, οι δυο παλιοσειρές, στην τελευταία τους διοργάνωση σε ό,τι αφορά το τοπ επίπεδο με τη φανέλα με το εθνόσημο, θα έχουν ακόμα έναν για να μοιραστούν τις ευθύνες και το βάρος των απαιτήσεων.

Ο Μπρούνο Φερνάντες με δυο δικά του γκολ εξασφάλισε για την Πορτογαλία το εισιτήριο για το Κατάρ, πήρε και ασίστ από τον CR7 και ο διεθνής χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει πανέτοιμος για την μεγάλη πρόκληση.

Έκανε το άλμα από την πατρίδα του προς τον μαγικό κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου το 2020. Και μαζί με αυτό το άλμα έκανε και τεράστια βήματα προόδου στην καριέρα του με την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της Γιουνάιτεντ και της εθνικής ομάδας.

