Ακόμα ένα βήμα προς την απόλυτη κανονικότητα στην Premier League, καθώς από τη νέα εβδομάδα σταματούν και οι έλεγχοι για Covid, με τα τεστ να γίνονται πλέον μονάχα όταν θα παρουσιάζονται συμπτώματα σε μέλη των ομάδων.

Από τα γεμάτα γήπεδα και τον τερματισμό επίδειξης πιστοποιητικών από τον κόσμο στην είσοδο στο γήπεδο, πλέον και οι ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος χαλαρώνουν τελείως από τους ελέγχους που διενεργούνταν για τον κορονοϊό.

Τα προγραμματισμένα και καθιερωμένα τεστ για τον Covid παύουν να ισχύουν από την προσεχή Δευτέρα και οι σύλλογοι θα διενεργούν ελέγχους μονάχα όταν παρουσιαστούν συμπτώματα σε κάποιον ποδοσφαιριστή ή κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ή τους υπαλλήλους.

Αν και στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν υπήρξε έξαρση κρουσμάτων που οδήγησε σε πολλές αναβολές αγώνων, με το πρόγραμμα να γίνεται άνω - κάτω και ν' αναζητούνται ημερομηνίες για την διεξαγωγή των αναμετρήσεων, πλέον φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει για τα καλά με την πανδημία.

In addition, the Premier League has today updated its remaining COVID-19 measures.



From 4 April, the League will remove twice-weekly COVID-19 testing of players and staff and move to symptomatic testing only.