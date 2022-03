Υπέρ της επιστροφής τους κανονισμού, που επιτρέπει στους προπονητές να αντικαταστήσουν πέντε ποδοσφαιριστές τους, κατά την διάρκεια ενός αγώνα της Premier League φαίνεται πως είναι πλέον όλες οι ομάδες, ενόψει της νέας σεζόν.

Οπως είναι γνωστό, ο συγκεκριμένος κανονισμός, εφαρμόσθηκε όταν εμφανίστηκε η πανδημία του κορονοϊού και διατηρείται μέχρι και σήμερα στα περισσότερα πρωταθλήματα, αλλά όχι και στην Αγγλία. Ασκήθηκαν πιέσεις τόσο από προπονητές, όπως από τον Γιούργκεν Κλοπ, αλλά κι από αρκετές ομάδες για αλλαγή κανονισμού, ωστόσο οι προσπάθειες τους έπεφταν στο κενό.

Μάλιστα, ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ, είχε χαρακτήρισε «αναγκαιότητα» την εφαρμογή του μέτρου, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η θέση του τεχνικού της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος είχε δηλώσει πως το τωρινό όριο των τριών αλλαγών είναι «καταστροφή». Παρ' όλα αυτά και τις πιέσεις που υπήρξαν η πρόταση αυτή δεν έτυχε της πλειοψηφίας των ομάδων για την τρέχουσα σεζόν.

Δημοσίευμα των «Times» αποκαλύπτει πως από τη νέα χρονιά θα υπάρχουν κανονικά πέντε αλλαγές στο αγγλικό πρωτάθλημα. Κι αυτό διότι και οι 20 ομάδες της Premier League συμφώνησαν στην αλλαγή κανονισμού κι αναμένεται να ψηφίσουν στην συνεδρίαση που θα λάβει χώρα την Πέμπτη (31/03).

NEW: Premier League clubs set to agree to five subs from next season. Vote at meeting tomorrow + high confidence there is enough support this time: https://t.co/YflbREOYkQ