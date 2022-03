Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία ο Μικέλ Αρτέτα έχει στην κορυφή της μεταγραφικής του λίστας τον Μάρκους Ράσφορντ και η Άρσεναλ το καλοκαίρι θα κάνει την κίνηση της για την αγορά του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μάρκους Ράσφορντ δεν διάγει τις καλύτερες μέρες του στο Μάντσεστερ. Ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποιεί μέχρι στιγμής την χειρότερη σεζόν της καριέρας του μετά την καθιέρωση του στη Γιουνάιτεντ, έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα, έχει μπει στο «στόχαστρο» των οπαδών της ομάδας του, ενώ δεν ήταν στις πρόσφατες επιλογές του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία o 24χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας του Μικέλ Αρτέτα με τον Ισπανό τεχνικό να πιστεύει πως μπορεί να τον «αναγεννήσει» στην Άρσεναλ. Το καλοκαίρι οι «Κανονιέρηδες» θα κινηθούν για επιθετικό αφού ολοκληρώνονται τα συμβόλαια των Αλεξάντερ Λακαζέτ και Έντι Ενκέτια και αναμένεται να προσπαθήσουν να επωφεληθούν την κρίση στις σχέσεις της Γιουνάιτεντ με τον Ράσφορντ για να τον φέρουν στο Λονδίνο.

Ο διεθνής Άγγλος μετράει 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μέσα στη σεζόν με συνολικά 1.360 αγωνιστικά λεπτά, έχει ξεκινήσει μόνο σε τρία ματς της Premier League μέσα στο 2022 και έχει απολογισμό πέντε γκολ και δυο ασίστ. Το συμβόλαιο του Ράσφορντ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023.

Arsenal 'will offer Marcus Rashford an escape route' from Man United this summer https://t.co/ThIzKidlMf