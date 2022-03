Σάλος έχει ξεσπάσει με βίντεο που δείχνει οπαδούς της Γιουνάιτεντ να επιτίθενται φραστικά στον Μάρκους Ράσφορντ και τον Άγγλο στράικερ να απαντά στις προκλήσεις. Ξέσπασε και τοποθετήθηκε στα social media ο σταρ των Κόκκινων Διαβόλων, διαψεύδοντας ότι ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο.

Η γκρίνια και η εσωστρέφεια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει τροφοδοτήσει με θυμό μερίδα οπαδών, οι οποίοι περίμεναν τους παίκτες μετά το παιχνίδι κι επιτέθηκαν φραστικά στον Μάρκους Ράσφορντ. Ο Άγγλος στράικερ βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μετά από βίντεο του περιστατικού που κυκλοφόρησε στα social media, όπου ορισμένοι υποστηρικτές της Γιουνάιτεντ απεικονίζονται να ζητούν τα «ρέστα» από τον 24χρονο. Εκείνος απάντησε στην πρόκληση και πλησίασε προς το μέρος τους, με τους σεκιούριτι να επεμβαίνουν για να τον απωθήσουν. Μάλιστα, όπως φαίνεται από το βίντεο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υπέθεσαν ότι ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο προς τους οπαδούς.

No words for this Rashford 😬 pic.twitter.com/fG5hNsb6wi

Ένα 24ωρο αργότερα, ο διεθνής Άγγλος τοποθετήθηκε μέσω twitter για το συμβάν. Με μακροσκελές μήνυμα, παραδέχθηκε ότι παρασύρθηκε από το συναίσθημα και ξέσπασε, αποκαλύπτοντας ότι το τελευταίο διάστημα δέχεται διαρκώς απειλές. Παράλληλα, διέψευσε ότι ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο και ξεκαθάρισε πως η κίνησή του ήταν για να δείξει σε έναν οπαδό που τον προσέβαλε να έρθει μπροστά του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράσφορντ:

«Ένα βίντεο μπορεί να αποτυπώσει χίλιες λέξεις και στην προκειμένη περίπτωση να οδηγήσει σε ανακριβείς πληροφορίες που κυκλοφορούν στα social media. Εδώ και εβδομάδες δέχομαι αποδοκιμασίες, απειλές, με αμφισβητούν συνεχώς και χθες βράδυ τα συναισθήματά μου με κυρίευσαν. Είμαι άνθρωπος. Το να διαβάζεις και να ακούς αυτά τα πράγματα για τον εαυτό σου κάθε μέρα σε εξαντλεί. Κανείς δεν ασκεί περισσότερη κριτική στον εαυτό απ’ ό,τι εγώ ο ίδιος. Αλλά το περιεχόμενο του βίντεο που είδατε δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Με αποδοκίμασαν από το πρώτο λεπτό που πάτησα στο προπονητικό κέντρο, επίθεση που δεν είχε να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο και την απόδοσή μου. Ο κόσμος ήθελε να αντιδράσω. Το περίμεναν, ήταν με το κινητό στο χέρι. Φυσικά θα έπρεπε να περάσω και να το αγνοήσω, αυτό δεν θα έπρεπε; Θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα.

Το πρώτο είναι αυτό που πραγματικά είπα στον άνδρα που επιτέθηκε φραστικά σε βάρος μου: ‘’έλα εδώ να μου το πεις μπροστά μου» (δεδομένο που μπορούν να επιβεβαιώσουν οι σεκιούριτι) και δεύτερον, το γεγονός ότι χρησιμοποίησα τον δείκτη του χεριού μου για να του δείξω να έρθει να μου το πει κατάμουτρα. Δεν πιστεύω ότι αξίζω ειδική μεταχείριση. Δεν είναι εγωισμός αυτό, δεν υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Είμαι αναστατωμένος. Είμαι απογοητευμένος. Και σε εκείνη τη στιγμή φέρθηκα ανόητα, αλλά έδρασα απλά ως άνθρωπος»

There are 2 sides to every story. pic.twitter.com/Xl2PRyaX2c