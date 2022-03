Πριν από ακριβώς 22 χρόνια, ο Πάολο Ντι Κάνιο σκόραρε με απίθανο τρόπο στο Άπτον Παρκ για λογαριασμό της Γουέστ Χαμ, με το εναέριο βολέ του να γίνεται ένα από τα καλύτερα γκολ στην ιστορία της Premier League.

Ως ποδοσφαιριστής κέρδισε το χειροκρότημα για στιγμές όπως εκείνο το γκολ, αλλά και για το fair play όπου είχε σταματήσει φάση για σκοράρισμα βλέποντας αντίπαλό του να έχει τραυματιστεί.

Ως άνθρωπος, έχει περιθωριοποιηθεί λόγω των ακροδεξιών του πεποιθήσεων.

Παρ' όλα αυτά, ο Πάολο Ντι Κάνιο, την 26η του Μάρτη του 2000 πέτυχε ένα από τα ωραιότερα γκολ του κορυφαίου πρωταθλήματος σε νίκη (2-1) της Γουέστ Χαμ απέναντι στην Γουίμπλεντον.

ON THIS DAY IN 2000: Paulo Di Canio scored THAT stunning goal against Wimbledon. ⚒️



One of the greatest goals scored in the Premier League era! 👏👏👏



📹 @WestHam pic.twitter.com/hwx5X6bhAq