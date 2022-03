Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Νότιγχαμ Φόρεστ, Κούλης Δουρέκας, συμπεριλήφθηκε και στο διοικητικό συμβούλιο του βρετανικού κλαμπ.

Το 2018, ύστερα από 25 χρόνια στον Ολυμπιακό, ο Κούλης Δουρέκας ανέλαβε πόστο στη Νότιγχαμ Φόρεστ, ως διευθυντής ποδοσφαίρου, λίγο καιρό μετά την ανάληψη των μετοχών του βρετανικού κλαμπ από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Περίπου τέσσερα χρόνια μετά, ο πολύπειρος παράγοντας αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί και στο διοικητικό συμβούλιο των «Reds», εξέλιξη ιδιαίτερα τιμητική για τον ίδιο. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα του Νότιγχαμ αναφέρεται στις βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί στην πρώτη ομάδα, στην ακαδημία, στις προπονητικές εγκαταστάσεις, αλλά και στο recruitment όλο αυτό το διάστημα που εργάζεται σ' αυτήν ο Δουρέκας.

Κατά τη θητεία του στον Ολυμπιακό ο Δουρέκας έζησε 19 πρωταθλήματα, έξι κύπελλα και 17 παρουσίες στο Champions League. Όλα αυτά τα χρόνια εκτέλεσε χρέη υπευθύνου για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής του κλαμπ, εργάστηκε σε καθημερινές υποθέσεις του συλλόγου, στην ανάλυση αγώνων, στην οργάνωση της ακαδημίας, σε θέματα που αφορούσαν στο "Γ. Καραϊσκάκης", στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, στα ταξίδια της ομάδας και στο κομμάτι του σκάουτινγκ.



#NFFC are pleased to confirm Director of Football Kyriakos Dourekas has been added to the Club’s Board of Directors



