Οι άνδρες ασφαλείας απομάκρυναν ακόμα έναν εισβολέα – διαδηλωτή στο «Μολινό», με τον δράστη να έχει σκοπό να δεθεί στο δοκάρι, όπως συνέβη και στο ματς της Έβερτον με την Νιούκαστλ.

Οι διαδηλωτές με το μότο «Just Stop Oil» φαίνεται ότι έχουν βάλει στόχο τα παιχνίδια της Premier League λόγω του αντίκτυπου που έχουν στον κόσμο και φυσικά της μετάδοσής τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το βράδυ της Παρασκευής στο «Μολινό» κατά τη διάρκεια του ματς της Γουλβς με την Λιντς ακόμα ένα διαδηλωτής επιχείρησε να περάσει το μήνυμά του και να να δεθεί στο δοκάρι.

Όπως συνέβη την Πέμπτη στο «Γκούντισον Παρκ», ο διαδηλωτής έβαλε απλά χειροπέδες περνώντας τα χέρια του από το δοκάρι του Σα και απομακρύνθηκε άμεσα από τους stewards.

Wolves stewards stop another pitch invader by goalposts and carry them awayhttps://t.co/GeuG3YkH1H pic.twitter.com/TXsJ3xqjlb