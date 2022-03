Νέο γκολ, νέα ιστορία ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της Premier, όμως, ο Χάρι Κέιν έχει μάθει πλέον πολύ καλά να παίζει ρόλο και στη δημιουργία. Και αν ο Ρεγκιλόν ήταν πιο εύστοχος, ο Άγγλος θα ανέβαζε τις ασίστ του.

Η Μπράιτον δεν είχε τον τρόπο και τις δυνάμεις να κοντράρει την Τότεναμ το βράδυ της Τετάρτης με αποτέλεσμα το σύνολο του Αντόνιο Κόντε να φτάσει στο τελικό 2-0 και να έχει απωλέσει ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερο σκορ.

Ο Χάρι Κέιν αν και αστόχησε σε κενή εστία στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, χρίστηκε σκόρερ για να γίνει ο κορυφαίος σε ό,τι αφορά τις εκτός έδρας αναμετρήσεις στην Premier League με 95 τέρματα σε 139 εμφανίσεις μακριά από το κοινό της ομάδας του.

Παράλληλα, προσπέρασε και τον Φρανκ Λάμπαρντ στην 5άδα των καλύτερων γκολτζήδων του κορυφαίου πρωταθλήματος με 178 «χτυπήματα» έναντι των 177 του θρύλου της Τσέλσι.

Harry Kane. Is. Clear. 🔝



The Spurs' man breaks the record for most away goals in Premier League history.



And he’s only 28.#PL #OptusSport pic.twitter.com/ZKP0o020JO