Με τον τερματοφύλακα της Κρίσταλ Πάλας, Βιθέντε Γκουαϊτά τα έβαλε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος στο τέλος τον πλησίασε για να του εκφράσει παράπονα σχετικά με τις καθυστερήσεις που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης

Η Κρίσταλ Πάλας έμεινε όρθια και πήρε πάρει σπουδαίο βαθμό κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι (0-0), με αποτέλεσμα να γίνει η δεύτερη ομάδα που επί εποχής Γκουαρδιόλα δεν χάνει από τους Πολίτες αλλά δεν δέχεται ούτε γκολ.

Ο Ισπανός τεχνικός της Σίτι έμεινε ευχαριστημένος με την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του, ωστόσο τόνισε ότι το γήπεδο ήταν δύσκολο και ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός, εμποδίζοντας την ομάδα του να παίξει το ποδόσφαιρό της. Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης πλησίασε τον Γκουαϊτά, ο οποίος με τις επεμβάσεις του κράτησε ανέπαφη την εστία του, προκειμένου να του εκφράσει παράπονα σχετικά με τις καθυστερήσεις που έκανε καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Από την πλευρά του ο 35χρονος Ισπανός κίπερ της Κρίσταλ Πάλας δεν ήταν σύμφωνος με όσα του έλεγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ωστόσο του απάντησε ήρεμα, σηκώνοντας τους ώμους του και προσποιούμενος ότι δεν είχε κάνει τίποτα κακό.

Pep Guardiola and Vicente Guaita having a heated conversation at full-time 👀 pic.twitter.com/bwjaTtVt4G