Ιστορικής σημασίας ήταν η «λευκή» ισοπαλία για την Κρίσταλ Πάλας, καθώς έγινε η δεύτερη ομάδα που επί εποχής Γκουαρδιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι δεν χάνει από τους Πολίτες αλλά δεν δέχεται ούτε γκολ.

Η Κρίσταλ Πάλας έκοψε βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι εντός έδρας (0-0) και χαρίζει τεράστια ευκαιρία στη Λίβερπουλ να μειώσει σε απόσταση «αναπνοής» από την κορυφή (-1), με το μεταξύ τους ντέρμπι να πλησιάζει (10/4).

Οι παίκτες του Πατρίκ Βιεϊρά όχι μόνο έμειναν αήττητοι στα δύο φετινά τους ραντεβού με τους Πολίτες στην Premier League, αλλά κατάφεραν να μην δεχθούν γκολ. Ετσι, η Κρίσταλ Πάλας έγινε η δεύτερη ομάδα στα έξι χρόνια παρουσίας του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι που κρατάει το μηδέν παθητικό απέναντι στους «γαλάζιους» και στα δύο ματς της ίδια σεζόν για την Premier League.

Τελευταία ομάδα που είχε καταφέρει να πετύχει αυτό το σπουδαίο επίτευγμα ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία την περασμένη σεζόν αναδείχτηκε ισόπαλη δίχως τέρματα με την Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ» στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο κατέκτησε το τρίποντ, επικρατώντας με 2-0 στο «Έτιχαντ».

