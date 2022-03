Βενγκέρ: «Ο Σαλάχ είναι μείγμα των Μέσι και Κριστιάνο»! (pic)

Ο Αρσέν Βενγκέρ έκανε την αναφορά την οποία ποτέ κανείς δεν έχει σκεφτεί για κανέναν και χαρακτήρισε μείγμα των Μέσι και Κριστιάνο τον Μοχάμεντ Σαλάχ!

Ο Αλσατός θρύλος και πρώην προπονητής της Άρσεναλ δεν συγκράτησε την... ίσως υπερβολική σκέψη του για τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ και φυσικά τάχθηκε υπέρ της νέας προσπάθειας και της υπέρβασης που θα πρέπει να κάνουν οι «κόκκινοι» για να κρατήσουν τον παίκτη.

«Ασφαλώς και του δίνεις το συμβόλαιο. Ο Σαλάχ είναι μείγμα των Μέσι και Κριστιάνο! Τρέχει με τη μπάλα και κάνει και την κατάλληλη τελική πάσα.

Κοιτάζεις το ιατρικό ιστορικό του ποδοσφαιριστή και βλέπεις ότι δεν χάνει ούτε ματς! Από τον Αύγουστο μέχρι και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ήταν ο κορυφαίος σε ολόκληρο τον κόσμο» είπε ο Βενγκέρ για τον «Φαραώ» στο beIN Sports.

Αυτό έρχεται μερικές μέρες μετά τη δήλωση του Γιούργκεν Κλοπ πως «η Λίβερπουλ έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τη συνεργασία με τον Σαλάχ και είναι αποκλειστικά δική του απόφαση», ενώ, κυκλοφόρησε σενάριο που θέλει τις συζητήσεις των δύο πλευρών να έχουν διακοπεί από τον Δεκέμβριο!

