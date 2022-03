Κλοπ για Σαλάχ: «Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο για το συμβόλαιο» (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ούτε έχει αποδεχθεί, αλλά ούτε και έχει απορρίψει την προσφορά της Λίβερπουλ, η οποία είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Κλοπ.

Οι «κόκκινοι» φαίνεται ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο ως προς την βελτίωση που θα μπορούσε να καταγράψει η πρόταση την οποία έχουν κάνει στον «Φαραώ» για να υπογράψει νέο deal και να παραμείνει στο «Άνφιλντ» για πολλά χρόνια ακόμα.

«Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, δεν υπάρχει ούτε θετική, ούτε αρνητική απάντηση αυτή τη στιγμή. Ο Σαλάχ θέλει να βλέπει συνεχώς πως ο σύλλογος έχει φιλοδοξίες.

Δεν έχει να κάνει με τις κινήσεις του κλαμπ πλέον, αφού δεν μπορεί να γίνει καλύτερο στην πρόταση. Είναι απλά στο χέρι του Μο και η απόφαση είναι αποκλειστικά δική του.

Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είναι ακριβώς εκεί που πρέπει η υπόθεση» ήταν τα λόγια του Γιούργκεν Κλοπ.

🗣 "Mo [Salah] expects this club to be ambitious."



Jurgen Klopp is asked to update on the situation with Mo Salah's contract and whether signing Luis Diaz shows him the level of ambition at the club pic.twitter.com/GlTysC8BOk