H εταιρεία τηλεφωνίας Three UK αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την χορηγία της με την Τσέλσι και ένας οπαδός των «Μπλε» ανένασε βίντεο στα Social Media στο οποίο σπάει και πετάει ένα ρούτερ με το λογότυπο της.

Μπορεί η Nike να στέκεται στο πλευρό της Τσέλσι παρά τις δύσκολες στιγμές που περνάει λόγω των κυρώσεων στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, όμως τόσο η Hyundai όσο και η Three UK ανέστειλαν τη χορηγική τους συμφωνία μέχρι νεοτέρας. Οι φίλοι των πρωταθλητών κόσμου είναι εξοργισμένοι με όσους γύρισαν την πλάτη στην ομάδα τους με χαρακτηριστικό παράδειγμα έναν οπαδό, ο οποίος ανέβασε βίντεο στα Social Media, στο οποίο σπάει και πετάει στα σκουπίδια ένα WιFι ρούτερ της Three, το οποίο έχει γίνει viral. Η βρετανική εταιρεία επικοινωνίας έχει μπει στο «στόχαστρο» των οπαδών της Τσέλσι, οι οποίοι την «μαυρίζουν» σε πλατφόρμες κριτικών.

We are CHELSEA FOOTBALL CLUB and we hate nonsense…

This is as simple as that….

CHELSEA||ROMAN ABRAMOVICH||THREE UK pic.twitter.com/u1vw6bKSmz