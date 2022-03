H Barclays προσωρινά «πάγωσε» τους λογαριασμούς της Τσέλσι λόγω των κυρώσεων που επέβαλε η βρετανική κυβέρνηση στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με τους Times η Barclays «πάγωσε» τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις πιστωτικές κάρτες της Τσέλσι, μετά την επιβολή κυρώσεων στον Ρομάν Αμπράμοβιτς από την κυβέρνηση με αποτέλεσμα ο σύλλογος να αντιμετωπίζει οικονομική καταστροφή!

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έδωσε χθες (10/3) άδεια στην Τσέλσι να συνεχίσει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, όμως σύμφωνα με πηγές του συλλόγου, αρκετές από τις εταιρικές πιστωτικές κάρτες του κλαμπ έχουν παγώσει επειδή οι τράπεζες θέλουν να αποφύγουν το... ρίσκο. «Η άδεια επιτρέπει στον σύλλογο να συνεχίσει τις καθημερινές δραστηριότητες, αλλά οι τράπεζες δεν έχουν την όρεξη για ρίσκo. Έχουν παγώσει ορισμένες από τις εταιρικές πιστωτικές κάρτες. Ασκεί πολύ μεγαλύτερη πίεση στον σύλλογο», ανέφερε μια πηγή των Times.

Η Barclaycard έχει αναστείλει προσωρινά τους λογαριασμούς της επειδή δεν θέλει να διαπιστωθεί ότι παραβιάζει την κρατική άδεια. Η Τσέλσι ελπίζει ότι μόλις η τράπεζα ολοκληρώσει την έρευνα της θα υπάρξει άρση της αναστολής, ωστόσο, ανώτερη πηγή της ομάδας επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση προκαλούσε σοβαρή ανησυχία, καθώς: «καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να τρέξουμε τις καθημερινές μας λειτουργίες».

Οι αξιωματούχοι των Λονδρέζων συμμετείχαν σε μια δεύτερη ημέρα συνομιλιών με κυβερνητικούς αξιωματούχους σε μια προσπάθεια να συμφωνήσουν τροποποιήσεις σε ορισμένους από τους περιορισμούς που περιέχονται στην άδεια επειδή επηρεάζει τα λειτουργικά έσοδα του συλλόγου. Η Τσέλσι ανησυχεί ότι οι περιορισμοί θα μπορούσαν να την φέρουν γρήγορα σε οικονομική δυσκολία δεδομένου ότι δεν έχουν πλέον πρόσβαση στα δισεκατομμύρια του Αμπράμοβιτς.

🚨 | Barclays have to be sure that Chelsea will only spend that money on what the government said they are allowed.



❌ People at Chelsea have also been unable to use the clubs corporate credit cards today.



[via @SkyKaveh] pic.twitter.com/DFshTFNGTg