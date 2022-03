Σύμφωνα με την αγγλική «Telegraph» οι παίκτες της Τσέλσι προετοιμάζονται ώστε να βρουν τρόπο να λύσουν τα συμβόλαια τους σε περίπτωση που το κλαμπ οδηγηθεί σε πτώχευση.

H λέξη αβεβαιότητα είναι η ιδανική για να χαρακτηριστεί η κατάσταση στην Τσέλσι. Μετά τις κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στον ισχυρό άνδρα των «Μπλε», Ρόμαν Αμπράμοβιτς ακολούθησε το προσωρινό «πάγωμα» των λογαριασμών των Λονδρέζων από τη Barclays και πλέον το ενδεχόμενο ενός οικονομικού κραχ φαντάζει πιθανό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph» οι παίκτες της Τσέλσι εξετάζουν ήδη με τους ατζέντηδες και τους δικηγόρους τους, τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις για να λύσουν τα συμβόλαιά τους, χωρίς να αντιμετωπίσουν συνέπειες. Φυσικά την υπόθεση παρακολουθούν στενά και ομάδες που ενδεχομένως θα έχουν κέρδος από αυτή την κατάσταση.

Οι μηνιαίοι μισθοί αγγίζουν τα 28 εκατομμύρια ευρώ και δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από τα ταμειακά αποθέματα της εταιρείας. Σύμφωνα με τους νομικούς συμβούλους των παικτών θα πρέπει να μείνουν δύο μήνες απλήρωτοι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν την ελευθέρας τους. Τη δεδομένη στογμή είναι δύσκολη μια δανειακή σύμβαση, που θα έλυνε προσωρινά τα προβλήματα, λόγω της αναστολή των λογαριασμών των «Μπλε».

Exclusive: Chelsea stars plot escape by contacting lawyers over tearing up contracts | @Tom_Morgs https://t.co/TnhYBJpT33 #CFC