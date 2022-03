Η βρετανική κυβέρνηση συμφώνησε με την αμερικανική τράπεζα «Raine» για την επανεκκίνηση της διαδικασίας πώλησης της Τσέλσι και σύμφωνα με το «Athletic» θα υπάρξει «deal» εντός τεσσάρων με έξι εβδομάδων.

Ακόμα ένα επεισόδιο στο «σίριαλ» των διοικητικών εξελίξεων στην Τσέλσι. Σύμφωνα με το «Athletic» η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έδωσε τη συγκατάθεση της στην αμερικανική τράπεζα «Raine» για να συνεχίσει τις διαδικασίες για την πώληση των «Μπλε» από το σημείο που σταμάτησαν μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Με βάση τo δημοσίευμα υπάρχει η αισιοδοξία πως η εξαγορά θα ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποιοι «μνηστήρες» που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση. Η πώληση της Τσέλσι αναμένεται να προχωρήσει, αν ο Αμπράμοβιτς αποδείξει ότι δεν θα βγάλει κέρδος από τη μεταβίβαση, με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα ζητήσει τα δάνεια που έδωσε στην ομάδα.

