Στον απόηχο των κυβερνητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στον Αμπράμοβιτς και «μπλόκαραν» την πώληση της Τσέλσι, η εταιρεία τηλεφωνίας Three UK αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά την χορηγία της με το κλαμπ.

Μετά το αδιέξοδο που έχει βρεθεί η Τσέλσι λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς από την βρετανική κυβέρνηση, η Three UK αποφάσισε να αναστείλει επ΄αόριστον τη χορηγία της με το κλαμπ.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, η εταιρεία τηλεφωνίας δεν έχει καμία διάθεση να συνεχίσει τη συνεργασία της με τους Μπλε, από τη στιγμή που ο Ρώσος ιδιοκτήτης αδυνατεί να προχωρήσει τις διαδικασίες πώλησης και το μέλλον του συλλόγου παραμένει νεφελώδες.

Όπερ σημαίνει πως το λογότυπο της εταιρείας θα αφαιρεθεί άμεσα τόσο από τις φανέλες, όσο και από όλους τους χώρους του «Στάμφορντ Μπριτζ» μέχρι νεοτέρας.

«Δεδομένων των κυβερνητικών κυρώσεων, ζητήσαμε από την Τσέλσι να ανασταλεί η χορηγία μας με το κλαμπ και να αφαιρεθεί το λογότυπό μας από τις τις φανέλες και γύρω από το γήπεδο μέχρι νεοτέρας» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η βρετανική εταιρεία.

Αυτό που πάντως που δεν έχει διευκρινιστεί είναι το αν οι σχετικές αλλαγές θα εφαρμοστούν και στην αποψινή (10/3) αναμέτρηση της Τσέλσι, η οποία φιλοξενείται από τη Νόριτς του Ντιν Σμιθ.

