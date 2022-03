Κλοπ: «Ολοι ξέραμε από που προέρχονταν τα λεφτά του Αμπράμοβιτς» (vid)

Θέση για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο στρατόπεδο της Τσέλσι, πήρε ο Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος μίλησε και για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Τσέλσι έχουν «παγώσει» αυτή τη στιγμή . Η πώληση που σχεδίαζε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς έχει καταστεί αδύνατη, εκτός εάν ο Ρώσος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης των «μπλε» από το 2003, συμφωνήσει να πουλήσει το σύλλογο για το...τίποτα. Οι παίκτες της προετοιμάζονται ώστε να βρουν τρόπο να λύσουν τα συμβόλαια τους σε περίπτωση που το κλαμπ οδηγηθεί σε πτώχευση.

Βλέποντας τα όσα συμβαίνουν, ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τόνισε ότι ήταν εξ αρχής λάθος όλων που αποδέχθηκαν την είσοδο και τα χρήματα του Ρώσου επιχειρηματία στον χώρο του ποδοσφαίρου.

«Ολοι γνωρίζαμε από που προέρχονταν τα χρήματα. Ηταν προφανές, αλλά το αποδεχθήκαμε κι αυτό είναι δικό μας λάθος. Τώρα σκεφτόμαστε ότι "δεν μπορούμε να το δεχτούμε άλλο, οπότε τους τιμωρούμε". Το θέμα όμως είναι ότι δεν φταίει η Τσέλσι. Αλήθεια σας ένοιαζε όταν ήρθε ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς στην Τσέλσι; Ενδιαφερόταν πραγματικά κανείς; Άρεσε σε κανέναν όταν η Νιουκάστλ πωλήθηκε; Ενδιαφέρονται πραγματικά οι οπαδοί; ”

Στην αρχή δεν σκεφτόμαστε καν τι συμβαίνει κι από πού προέρχονται τα χρήματα. Τώρα αρχίζουμε προφανώς να σκεφτόμαστε από πού προέρχονται τα χρήματα. Νομίζω όμως ότι είναι καλή ιδέα να να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Ετσι πρέπει.

Προσωπικά είμαι χαρούμενος με τους ιδιοκτήτες μας γιατί τελικά οι ιδιοκτήτες είναι εκεί για να ηγηθούν του συλλόγου, να δώσουν οικονομικούς πόρους. Όταν θέλουν να βγάλουν όφελος, λέμε πώς μπορούν να θέλουν να βγάλουν όφελος; Είναι εδώ μέσα για να δώσουν χρήματα στο ποδόσφαιρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ενόψει της αναμέτρησης με την Τότεναμ.

"Did you care, really, when Roman Abramovich came to Chelsea?"



