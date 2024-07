Ο Κώστας Τσιμίκας έλαβε ένα ιδιαίτερο δώρο από τον πρώην συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, Άντριάν, ο οποίος έγινε για λίγο... ατζέντης του και του έδωσε μια φανέλα της Μπέτις με το όνομα του.

Για λίγα δευτερόλεπτα οι οπαδοί της Μπέτις... εκτοξεύθηκαν βλέποντας τον Κώστα Τσιμίκα να κρατά τη φανέλα της ομάδας τους με το όνομά του. Ωστόσο, γρήγορα προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα. Ο καλός του φίλος και πρώην συμπαίκτης του στη Λίβερπουλ του χάρισε μια φανέλα των Σεβιλιάνων με το «21». Ο Τσιμίκας γέλασε αρκετά με το δώρο του Άντριαν, τον αγκάλιασε, αλλά δεν θα κάνει την επιθυμία του... πράξη, μιας και ο ίδιος θα παραμείνει στη Λίβερπουλ και την επόμενη σεζόν. Οι δυο πλευρές επιθυμούν να συνεχίσουν μαζί, με τον Έλληνα αμυντικό να δίνει τα πάντα στην προετοιμασία της ομάδας του.

Ο Άντριαν ήθελε να το... πιστέψει, του ζήτησε να φωτογραφηθούν με τη φανέλα και ο Τσιμίκας δέχθηκε αποκαλώντας τον «ατζέντη» του! Η Μπέτις πήγε αυτό το ωραίο σκηνικό ένα βήμα παραπέρα, καθώς έκανε «ταγκ» τον Ιταλό... σταρ δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

🚨🟢⚪



You didn’t see this one coming, @FabrizioRomano 😂@AdriSanMiguel pic.twitter.com/WXOaOsER2L