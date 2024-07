Η Λίβερπουλ φαίνεται πως είναι η πρώτη μεγάλη ομάδα που ετοιμάζεται να εκμεταλλευτεί την κατάσταση της Μπορντό και ετοιμάζει πρόταση στον 17χρονο κεντρικό της αμυντικό, Ματίς Αντζελί.

Η πιο «μαύρη» σελίδα στην ιστορία της Μπορντό είναι γεγονός εδώ και μερικά 24ωρα. Έπειτα από 87 χρόνια, η ιστορική Μπορντό δεν είναι διατεθειμένη να περιμένει την ακρόαση της 1ης Αυγούστου ενώπιον της DNCG. Τα συμβόλαια παικτών θα λυθούν και το προπονητικό κέντρο θα κλείσει, προκειμένου να μειωθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες.

Μια κατάσταση που αναπόφευκτα φέρνει και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας εκτός. Η Μπορντό διαθέτει άλλωστε μερικούς παίκτες που μπορούν να βρουν άμεσα νέα ποδοσφαιρική στέγη. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο 17χρονος κεντρικός αμυντικός, Ματίς Αντζελί, ο οποίος θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει η Μπορντό τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ο νεαρός αμυντικός βρίσκεται στα «ραντάρ» της Λίβερπουλ και δεν αποκλείεται να προχωρήσει άμεσα η υπόθεση προκειμένου να κλείσει θετικά.

Όπως αναφέρει το «Footmercato» η Λίβερπουλ θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση με την Μπορντό και θέλει να προχωρήσει στην απόκτηση του Αντζελί, ο οποίος φυσικά είναι διαθέσιμος ως ελεύθερος.

[🚨] NEW: Liverpool are eyeing a move for Mathys Angély (17), who is set to be available for free following Bordeaux’s bankruptcy.



[@footmercato] pic.twitter.com/2Z29zJe3Wv