Δεινός σκόρερ. Στα καλά του είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς. Γνωρίζει και τη θέση του 10αριού. Αρκεί να δει κάποιος ορισμένες από τις μπαλιές του προς τον Σον. Κι όμως, ο Χάρι Κέιν, αδικείται κατάφωρα στο θέμα των τίτλων...

Ο Άγγλος επιθετικός και αρχηγός της Τότεναμ σε μια τρομερά δύσκολη σεζόν για εκείνον έπειτα από το πολύ περίεργο καλοκαίρι που πέρασε σε συλλογικό επίπεδο και την ιστορία γύρω από το μέλλον του, έχει ήδη καταφέρει δυο πολύ σημαντικά πράγματα.

Ν' απαρτίσει μαζί με τον Σον το δίδυμο από τις συνεργασίες του οποίου έχουν επιτευχθεί τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Premier League, αλλά και να ξεπεράσει τον Τιερί Ανρί στα γκολ στην Λίγκα, ανεβαίνοντας στην 6η θέση των σκόρερ. Και με εμφανίσεις όπως αυτή απέναντι στην Έβερτον, είναι λογικό κι εκείνος να τα βάζει με την τύχη και τη μοίρα του για το γεγονός πως δεν έχει ούτε ένα μετάλλιο στην καριέρα του...

Εύκολα η αναρρίχηση οδηγεί στην 3η θέση

Το επίτευγμά του από το βράδυ της 7ης Μαρτίου του 2022, βάζει το όνομα του Κέιν στην 6η θέση της λίστας με τους μεγαλύτερους γκολτζήδες της Premier League. Στο +1 από τον τεράστιο Τιερί Ανρί και στο -1 από τον νυν προπονητή της Έβερτον, τον οποίο και «πλήγωσε» πολύ τη Δευτέρα, Φρανκ Λάμπαρντ. Η αλήθεια είναι πως η απόλυτη κορυφή βρίσκεται ακόμα πολύ μακριά, ωστόσο, η 3η θέση είναι κάτι απόλυτα εφικτό ακόμα και από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο Σέρχιο Αγουέρο έχοντας γράψει μοναδική ιστορία όντας πλέον ο κορυφαίος ξένος σκόρερ στο πρωτάθλημα και φτάνοντας μέχρι και τα 184 τέρματα δεν απέχει ιδιαίτερα, όπως επίσης και ο άλλοτε στράικερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άντι Κόουλ, πολύ σύντομα ίσως χάσει την θέση στο βάθρο. Το 3ο «σκαλί» βρίσκεται στο μόλις 11 γκολ μακριά για τον Χάρι Κέιν και από εκεί κι έπειτα αρχίζουν τα πιο δύσκολα, με τα 208 τέρματα του Γουέιν Ρούνεϊ και τα 260 του τεράστιου, Άλαν Σίρερ...

⚽️⚽️ Harry Kane has now scored 2 goals against Everton in PL on 6 separate occasions



He has also now scored 20+ goals for Tottenham in all competitions & 10+ PL goals for an 8th successive season pic.twitter.com/TbRfUL8zsz — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 7, 2022

Η θέση του 10αριού και οι μπαλιές που εντυπωσιάζουν

Αρκεί να προσέξει κανείς τη μπαλιά που βγάζει ο Χάρι Κέιν στον Χέουνγκ – Μιν Σον στο «Έλαντ Ρόουντ» για το 4ο γκολ της Τότεναμ στο ματς με την Λιντς πριν από λίγο καιρό. Τον τρόπο με τον οποίο έχει τη μπάλα στο δεξί του πόδι και καταφέρνει να κάνει την μακρινή, διαγώνια μεταβίβαση προς τον Νοτιοκορεάτη για να σκοράρει εκείνος και να διαμορφώσει το αποτέλεσμα (4-0) στην αναμέτρηση.

«Έπαιζα ως 10άρι στα τμήματα υποδομών ως πιτσιρικάς και πάντοτε είχα έφεση στον ρόλο του μεσοεπιθετικού» σχολίασε ο ποδοσφαιριστής αμέσως μετά το 5-0 επί της Έβερτον στην εκπομπή Monday Night Football του SkySports, όταν ρωτήθηκε για τις συνεργασίες του με τον Σον και το ρεκόρ που έχουν ήδη καταγράψει στην Premier. Τα τελευταία χρόνια ο Κέιν έχει εξασκήσει ακόμα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο βοηθάει και εντοπίζει τις κινήσεις των συμπαικτών του πιο μπροστά από εκείνον και κάπως έτσι η πρόοδός του φτάνει και σε άλλα κομμάτια πέρα από το σκοράρισμα.

🗣 "I played as a number 10 when I was a youth team player, I've always been used to playing that attacking midfield role."



Harry Kane on his partnership with Heung-min Son and how his role in the Tottenham team has evolved over the years pic.twitter.com/3JPNuxtKRg — Football Daily (@footballdaily) March 7, 2022

13 γκολ στην Έβερτον, 16 στη Λέστερ

Η Έβερτον τον είδε να σκοράρει δις το βράδυ της Δευτέρας στο Tottenham Hotspur Stadium. Και αυτά τα δυο γκολ ήταν αρκετά για να τον οδηγήσουν στο σύνολο των 176 τερμάτων στο κορυφαίο πρωτάθλημα, ώστε να του επιτρέψουν να ξεπεράσει τον θρυλικό Τιερί Ανρί. Ο στράικερ της Τότεναμ είναι ο 6ος πιο δεινός σκόρερ στα χρονικά της λαμπερής Λίγκας του αγγλικού ποδοσφαίρου και η Έβερτον είναι... η δεύτερη πιο αγαπημένη του ομάδα για να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.

Απέναντι στα «ζαχαρωτά» έχει μετρήσει 13 τέρματα, με το κλαμπ του λιμανιού να έχει δει μονάχα τους Λες Φέρντιναντ και Άλαν Σίρερ να σκοράρουν περισσότερες φορές εις βάρος του. Η Λέστερ απολαμβάνει την ... κορυφή από τους συλλόγους στους οποίους ο Χάρι Κέιν έχει μεγάλη αδυναμία. Οι «αλεπούδες» τον έχουν δει να παραβιάζει την εστία τους 17 φορές.

⭐️ Man of the Match, @SpursOfficial’s Harry Kane

53 touches, 3 in opposition box

23/29 passes completed, 1 chance created

4 shots, 2 on target

2 goals - 176 PL goals, now 6th most in PL history & joint 2nd most League goals for Tottenham, behind Jimmy Greaves (220) pic.twitter.com/fQ4neDvX99 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 7, 2022

Και από κούπες τι γίνεται;

Αυτός είναι ο μεγάλος πόνος της Τότεναμ γενικότερα κι όχι απλά του Χάρι Κείν. Τα «σπιρούνια» δεν μπορούν να πανηγυρίσουν τίτλους. Το τελευταίο τρόπαιο ήρθε το 2008 και ήταν το LeagueCup και από τότε... μαύρα χρόνια. Ο τελευταίος τελικός στον οποίο συμμετείχε η ομάδα της πρωτεύουσας ήταν το 2021 όταν και ηττήθηκε από την Μάντσεστερ Σίτι ξανά για το EFL Cup.

Το 2019 επί Ποτσετίνο τα «σπιρούνια» κατάφεραν να φτάσουν στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πηγή γάργαρου ποδοσφαιρικού νερού, διεκδικώντας το Champions League, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν κόντρα στην Λίβερπουλ.

Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου ξανά η Τότεναμ είναι παντελώς εκτός στόχων έχοντας αποκλειστεί πρόσφατα και από το Κύπελλο Αγγλίας με την ήττα από την Μίντλεσμπρο στο Riverside. Το λονδρέζικο κλαμπ δεν μπορεί να διασφαλίσει στον Κέιν ότι θα γίνει επιτυχημένος με τη φανέλα της ομάδας. Εκείνος το σκέφτηκε το καλοκαίρι, η Σίτι τον ήθελε, από τα «σπιρούνια» προκύπτει πως δεν έγινε ποτέ ιδιαίτερη απόπειρα για τη μεταγραφή και ο Πεπ ισχυρίστηκε ότι έγιναν τέσσερις προσφορές.

Ο Άγγλος παρέμεινε, χρειάστηκε πολύ χρόνο ν' αφήσει πίσω του ό,τι συνέβη το καλοκαίρι μετά το Euro, να συνηθίσει πρώτα τον Νούνο Σάντο κι έπειτα τον Κόντε, να ξανακερδίσει τον κόσμο της Τότεναμ και τώρα δείχνει και πάλι πως όταν βρεθεί στη μέρα του... η μπάλα μαγνητίζεται από τα δίχτυα!