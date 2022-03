Με ένα πανό στο «Έτιχαντ» κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Μάντσεστερ οι οπαδοί της Σίτι θέλησαν να «πικάρουν» τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον για μια ατάκα που είχε πει το 2009.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνέτριψε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Έτιχαντ» με 4-1 και έκανε το 2/2 στην Premier League κόντρα στους «Κόκκινους Διαβόλους» μετά και το 0-2 του πρώτου γύρου στο «Όλντ Τράφορντ». Στα επίσημα του γηπέδου για να παρακολουθήσει το ντέρμπι ήταν και ο πολυνίκης τεχνικός της Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με τους οπαδούς των «Πολιτών» να τον «τρολάρουν» με ένα σαρκαστικό πανό.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω πανό έγραφε «Not in my lifetime», θέλοντας να πικάρουν τον Σκωτσέζο για ένα σχόλιο που είχε κάνει το 2009. Σε ερώτηση για το αν η Σίτι θα καταφέρει ποτέ να γίνει η πρώτη δύναμη της πόλης και να κάνει «αουτσάιντερ» την ομάδα του στα μεταξύ τους ντέρμπι με τον τότε προπονητή των «Κόκκινων Διαβόλων» να δηλώνει κατηγορηματικά «όχι όσο ζω». Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή με τη Γιουνάιτεντ να μένει μακριά από την κορυφή της Premier League από την τελευταία του σεζόν (2012-13) και τη Σίτι να έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα μέσα σε αυτό το διάστημα...

