Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε πως η κερκίδα «North Stand» θα πάρει το όνομα του Πεπ Γκουαρδιόλα ενώ θα κατασκευαστεί κι ένα άγαλμά του.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Πεπ Γκουαρδιόλα από τη Μάντσεστερ Σίτι μέσω ενός υπέροχου βίντεο στο οποίο εκείνος λέει κάποια λόγια που έκατσε και έγραψε για το αντίο στην ομάδα και στους οπαδούς της.

Ο Καταλανός τεχνικός μπορεί να αποχώρησε από τον προπονητικό θώκο της ομάδας μετά από μία απόλυτα επιτυχημένη δεκαετία, ωστόσο θα παραμείνει... εντός των τειχών, αφού θα αναλάβει ρόλο σε ολόκληρο το γκρουπ.

Εκείνος θα γίνει παγκόσμιος πρέσβης του City Football Group. Στην ουσία θα δίνει τεχνικές συμβουλές στις ομάδες του γκρουπ, δουλευόντας σε συγκεκριμένα πρότζεκτ και κάνοντας κάποιες συνεργασίες.

Πέρα όμως από αυτό τον ρόλο, η Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να κάνει και μια σειρά ενεργειών για να τιμήσει τη μνήμη του. Έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της πως η κερκίδα «North Stand», που επεκτάθηκε πρόσφατα και θα ανοίξει πρώτη φορά ολόκληρη στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Άστον Βίλα, θα λέγεται πλέον «The Pep Guardiola Stand», μετά απόφαση του ίδιου του σεΐχη Μανσούρ ενώ μπροστά από την είσοδό της θα τοποθετηθεί κι ένα άγαλμα του Καταλανού τεχνικού.

Οι δηλώσεις του σεΐχη Μανσούρ για τον Γκουαρδιόλα

«Είπα πριν από πολύ καιρό ότι η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να έχει τους καλύτερους ανθρώπους στη διάθεσή της, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Για δέκα χρόνια ο Πεπ ήταν η προσωποποίηση αυτής της φιλοδοξίας.

Έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στο DNA του συλλόγου. Ένα αποτύπωμα που πηγάζει περισσότερο από τον τρόπο που κέρδισε παρά από τα πολλά τρόπαια που σήκωσε.

Έχει την ατελείωτη ευγνωμοσύνη μου και ολόκληρης της οικογένειας της Σίτι, μιας οικογένειας της οποίας θα είναι πάντα μέρος».