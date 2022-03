Κλοπ για Γκουαρδιόλα: «Δεν ήταν ποτέ εύκολος αντίπαλος, πιέζουμε ο ένας τον άλλον σε τρελά επίπεδα» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ απάντησε στο σχόλια του Πεπ Γκουαρδιόλα ότι η Λίβερπουλ είναι η καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ποτέ, τονίζοντας πως ο Ισπανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει ένας δύσκολος αντίπαλος.

Ο τεχνικός των Πρωταθλητών Αγγλίας, Πεπ Γκουαρδιόλα σε δηλώσεις του στο Sky Sports εξήρε για ακόμη μια φορά την αντίπαλό του στην κορυφή της Premier League χαρακτηρίζοντάς την ως «την δυσκολότερη αντίπαλο της καριέρας του».

Μία δήλωση οποία άρεσε ιδιαίτερα στον Γιούργκεν Κλοπ. Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ίντερ, ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ, δήλωσε ότι η Σίτι είναι επίσης μία από τις καλύτερες ομάδες που έχει αντιμετωπίσει και ότι ο Πεπ βοηθά τους «κόκκινους» να πετύχουν όλο και περισσότερα πράγματα.

«Μπορώ να το ανταποδώσω εύκολα. Θα μπορούσα να πω ότι η Σίτι είναι η πιο σκληρή που έχω αντιμετωπίσει ποτέ, αλλά και ο Πεπ στην Μπάγερν δεν ήταν εύκολος!Πιέζει ο ένας τον άλλον σε τρελά επίπεδα.

Δεν νομίζω ότι η Σίτι θα έπαιρνε τόσους βαθμούς φέτος αν δεν ήμασταν κοντά και το αντίστροφο. Υπάρχουν βέβαια πολλά ματς ακόμα να δώσουμε και οι δύο».

Jurgen Klopp responding to Pep Guardiola saying Liverpool are his “toughest” opponent ever: "I can give that back. I don't think #ManCity would get the amount of #PL points they will get if we wouldn't be around, and the other way around is the same."pic.twitter.com/h7l2P9Y8Oa