Γκουαρδιόλα: «H Λίβερπουλ μπορεί να μας σταματήσει» (vid)

Απτόητος ο Πεπ στα mind games, τώρα προσπαθεί να φορτώσει τη Λίβερπουλ με πίεση, τονίζοντας πως οι «κόκκινοι» είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να σταματήσει τη Σίτι.

Ο Καταλανός προπονητής πριν από μερικές μέρες χαρακτήρισε την Τσέλσι την κορυφαία ομάδα στον κόσμο λόγω της κατάκτησης του Champions League, με τους «μπλε» να παίρνουν και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το περασμένο Σάββατο.

Τώρα, οι «πολίτες» διέλυσαν την Σπόρτινγκ στην Λισαβόνα στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και η εικόνα της ομάδας ήταν τέτοια που πραγματικά κάνει άπαντες ν' απορούν αν υπάρχει εμπόδιο γι' αυτή την αρμάδα.

«Η Λίβερπουλ μπορεί να μας νικήσει. Είναι η μεγαλύτερη αντίπαλός μας τα τελευταία χρόνια. Σαν... σπυρί στον κ@@@» είπε ο Πεπ στον ρεπόρτερ μετά το ματς στην Πορτογαλία...

Μάλιστα, ανέφερε πως η ομάδα του Κλοπ είναι μόλις 6 βαθμούς μακριά από την κορυφή, προφανώς υπολογίζοντας πως οι «κόκκινοι» θα πάρουν το ματς που έχουν λιγότερο αυτή τη στιγμή από τη Σίτι.

Pep Guardiola on who can stop them:



“Liverpool. Liverpool are always a pain in the ass.” pic.twitter.com/zMkxSNKOKs