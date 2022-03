Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όχι μόνο γνώρισε την ήττα με 4-1 από την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει καν στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πήρε το ντέρμπι της πόλης με 4-1, παραμένοντας στο +6 απ' τη Λίβερπουλ.

Η εικόνα των «κόκκινων διαβόλων» ήταν απογοητευτική. Χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και δίκαια γνώρισε την ήττα από τους Πολίτες.

Τα νούμερα αποδεικνύουν ότι οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως είπε και ο Ρόι Κιν, τα παράτησαν, μιας και στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφεραν να απειλήσουν καθόλου την εστία του Έντερσον.

Τελευταία φορά που δεν κατάφεραν να επιχειρήσουν ούτε ένα σουτ στην αντίπαλη εστία, ήταν το 2017, στην «λευκή» ισοπαλία με την Λίβερπουλ.

Manchester United's attacking output in the second half today vs. Manchester City. #MUFC pic.twitter.com/Y8psTg6SCG

📊 The last time before today that Man Utd failed to have a shot in the 2nd half of a PL game was the 0-0 draw at Liverpool in October 2017 pic.twitter.com/1v4OiJ1lun