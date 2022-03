Στην Πορτογαλία βρισκόταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο όσο η ομάδα του, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώριζε τη συντριβή με 4-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Πορτογάλος αστέρας ήταν η μεγαλύτερη απουσία των «κόκκινων διαβόλων» στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Σύμφωνα με την «Athletic» εμφάνισε ξανά ένα πρόβλημα στον καμπτήρα του ισχίου που τον είχε ενοχλήσει στην αρχή της χρονιάς κι έτσι χρειάστηκε να απουσιάσει από τον αγώνα με τους Πολίτες.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού του, ο Κριστιάνο επέστρεψε στην πατρίδα του πριν την Κυριακή (06/03). Οπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, το ταξίδι του 37χρονου αστέρα προκάλεσε έκπληξη στα αποδυτήρια της ομάδα τους, λόγω της κρισιμότητας της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι.

«Οι τραυματισμένοι παίκτες δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν αγώνες, αλλά λέγεται ότι οι συμπαίκτες του Ρονάλντο αισθάνονται ότι η παρουσία του στο γήπεδο, δεδομένης της αύρας και της συνεισφοράς του σε αυτή τη σεζόν, θα μπορούσε να ήταν ευεργετική» αναφέρει χαρακτηριστικά η «Athletic».

Από την πλευρά του, ο Ραλφ Ράνγκνικ, μίλησε για το πρόβλημα τραυματισμού του Κριστιάνο πριν τον αγώνα με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, λέγοντας:

«Πρέπει να πιστέψω το ιατρικό μου τμήμα. Ο γιατρός μας ήρθε να με δεις την Παρασκευή πρωί πριν την προπόνηση και είπε ότι ο Κριστιάνο δεν μπορούσε να προπονηθεί λόγω ορισμένων προβλημάτων στο καμπτήρα ισχίου. Το ίδιο συνέβη και το Σάββατο».

