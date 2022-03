«Ο Κριστιάνο έμεινε εκτός αποστολής για το ντέρμπι με την Σίτι για λόγους τακτικής από τον Ράνγκνικ»

Για λόγους τακτική, σύμφωνα με βρετανικό Μέσο, ο Ραλφ Ράνγκνικ, αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι.

Το ντέρμπι του Μάντσεστερ ξεχωρίζει από την 28η αγωνιστική της Premier League. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, Σίτι, θέλει απεγνωσμένα το τρίποντο προκειμένου να αυξήσει ξανά τη διαφορά από την δεύτερη Λίβερπουλ, η οποία το βράδυ του Σαββάτου (05/03) επικράτησε της Γουέστ Χαμ με (1-0).

Από την άλλη η Γιουνάιτεντ θα επιδιώξει την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά την «λευκή» ισοπαλία με την Γουότφορντ, την περασμένη εβδομάδα, ώστε να μειώσει τη διαφορά από την τρίτη Τσέλσι. Μόνο που θα προσπαθήσει να φύγει με τους τρεις βαθμούς από το «Έτιχαντ», χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Manchester Evening News αλλά και η Gazzetta dello Sport, ο Πορτογάλος αστέρας δεν βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η ομάδα του, ενόψει του ντέρμπι με την Σίτι. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο Ραλφ Ράνγκνικ αποφάσισε να αφήσει για λόγους τακτικής εκτός αποστολής τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μαζί με τους Λουκ Σο, Ράφαελ Βαράν και Έντινσον Καβάνι.

Σίγουρα πάντως οι σχέσεις του Ράνγκνικ με τον Κριστιάνο δεν είναι εξαιρετικές και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ήδη διαρρεύσει φήμες για αλλεπάλληλες διαφωνίες στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ.

🚨 Cristiano Ronaldo will not play against Manchester City. He is not with the squad. pic.twitter.com/oc5A9uVzsl