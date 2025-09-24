Ο Γουέιν Ρούνεϊ αποκάλυψε στο podcast του Ρίο Φέρντιναντ τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η γυναίκα του, Κολίν, που τον έσωσε από την καταστροφική του σχέση με το αλκοόλ.

Για ακόμη μία φορά, ο Γουέιν Ρούνεϊ συγκλόνισε μιλώντας για τον εθισμό του με το αλκοόλ. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε στο podcast του άλλοτε συμπαίκτη του, Ρίο Φέρντιναντ, για την καταστροφική του συνήθεια που ουκ ολίγες φορές απείλησε να του καταστρέψει την καριέρα, αλλά και τη ζωή.

Ο 39χρονος Άγγλος αναφέρθηκε στην σημαντική παρουσία της γυναίκας του, Κολίν, η οποία υπήρξε σημαντικό στήριγμα για τον ίδιο στις δύσκολες και «μαύρες» ημέρες που το αλκοόλ αποτελούσε μοναδική διέξοδο στα προβλήματά του. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χωρίς εκείνη, θα μπορούσε να είχε χάσει τη μάχη με την ίδια τη ζωή!

«Ειλικρινά πιστεύω ότι εάν δεν υπήρχε η Κολίν θα ήμουν νεκρός! Το πιστεύω. Ήθελα να βγαίνω έξω και να περνάω καλά με τους φίλους μου. Έφτασα σε ένα σημείο που το παράκανα. Υπέφερα πάρα πολύ από το αλκοόλ και δεν πίστευα ότι μπορούσα να στραφώ κάπου. Μπορεί να έπινα δύο συνεχόμενες ημέρες. Θυμάμαι ότι πήγαινα στην προπόνηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έβαζα σταγόνες στα μάτια και μασούσα τσίχλες για να μην με καταλάβουν... Το Σαββατοκύριακο έβαζα μερικά γκολ και μετά έβγαινα πάλι έξω για δύο ημέρες σερί», ανέφερε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των Κόκκινων Διαβόλων.

Πίσω στο 2022, ο Ρούνεϊ βρήκε το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά για τον σοβαρό εθισμό του με το αλκοόλ, ενώ είχε αποκαλύψει πως σκεφτόταν να βλάψει τον ίδιο του τον εαυτό.