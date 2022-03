Ο «terminator» Βίρτζλ Φαν Ντάικ έθεσε νέο ρεκόρ με 60 σερί εντός έδρας ματς χωρίς ήττα και η Λίβερπουλ επολαμβάνει την παρουσία του, καθώς δεν έχει ηττηθεί ποτέ στο «Άνφιλντ» από όταν τον απέκτησε!

Πέρυσι έχασε σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν. Η απώλειά του ήταν η αρχή της κατάρρευσης της Λίβερπουλ που στα «χαρτιά» είχε προδιαγραφές για το repeat. Το «απόρθητο» κάστρο που λέγεται «Άνφιλντ» εν τη απουσία του μετατράπηκε σε φιλόξενο περιβάλλον για κάθε αντίπαλο στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, όμως, είναι ξανά εδώ τη φετινή σεζόν και μαζί του οι Reds απλά δεν μπορούν να χάσουν μέσα στο σπίτι τους.

Ο Ολλανδός στόπερ έθεσε νέο all-time ρεκόρ στην Premier League, καθώς μετά τη νέα νίκη επί της Γουέστ Χαμ (1-0) συμπλήρωσε 60 σερί αγώνες αήττητος εντός έδρας με έναν σύλλογο, ξεπερνώντας έτσι την προηγούμενη επίδοση του Λι Σαρπ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (59).

Μόνο που στην περίπτωση του VVD, οι 60 αγώνες αντιστοιχούν σε όλες τις συμμετοχές του με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» για το πρωτάθλημα! Όπερ και σημαίνει ότι στα τέσσερα χρόνια που αποτελεί κάτοικο Μέρσεϊσαϊντ και αγωνίζεται, η Λίβερπουλ δεν έχει ηττηθεί ούτε μία φορά, μετρώντας 52 νίκες και 8 ισοπαλίες!

Virgil van Dijk now has the best unbeaten home record with one club in Premier League history 🔴



■ 52 wins

■ 8 draws

