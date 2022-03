Μετά το τελευταίο του πρωτάθλημα με τη φανέλα της Τσέλσι, ο Τζον Τέρι στο γεμάτο «Στάμφορντ Μπριτζ» είχε εξυμνήσει τον Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο που χειροκροτούσε ασταμάτητα.

Ο Ρώσος μεγιστάνας ανακοίνωσε την απόφασή του να πουλήσει τις μετοχές του και να ξεκινήσει ο σύλλογος μια νέα εποχή, δίχως εκείνον στην ιδιοκτησία.

Μια απόφαση που αυτή τη στιγμή τρομάζει τους οπαδούς του κλαμπ, αφού, η παρουσία του Αμπράμοβιτς στην ηγεσία πρόσφερε ασφάλεια και φυσικά επέτρεπε τα όνειρα για απόκτηση σπουδαίων ποδοσφαιριστών και κατάκτηση τίτλων.

Ο Αμπράμοβιτς αποχωρεί γνωρίζοντας πως απολαμβάνει την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου της Τσέλσι σε όλο τον πλανήτη και ο Τζον Τέρι, όπως το έγραψε στα social media το βράδυ της Τετάρτης, έτσι το είχε κάνει και πίσω στο 2017, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Ο καλύτερος ιδιοκτήτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δίχως δεύτερη σκέψη» είχε αναφέρει ο JT για τον Ρώσο, ο οποίος απολάμβανε τη στιγμή και το χειροκρότημα των οπαδών όντας παρών στην σουίτα του. Αυτή τη σουίτα που από το 2018 άφησε κενή λόγω προβλημάτων με την βίζα του και πλέον θα βρεθεί στο μέλλον κάποιος άλλος εκεί...

