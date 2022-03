Ο Τόμας Τούχελ απέφυγε να πάρει θέσει στις μαζικές ερωτήσεις δημοσιογράφων για τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τη σχέση του με την Τσέλσι εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δείχνοντας εμφανώς «στριμωγμένος».

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει απλώσει τις συνέπειές του αναπόφευκτα και στο ποδόσφαιρο, με την απομάκρυνση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς από τα καθήκοντά του να προκαλεί «κλυδωνισμούς» στην Τσέλσι εδώ και μερικές μέρες. Το ζήτημα της επόμενης μέρας στους Μπλε και του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η σχέση του Ρώσου ολιγάρχη με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στον σύλλογο δεν έμεινε ασχολίαστο στη συνέντευξη Τύπου του Τόμας Τούχελ, ο οποίος δέχθηκε ουκ ολίγες ερωτήσεις για τον ισχυρό άνδρα της ομάδας σε σημείο που έφτασε στα όριά του.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Λούτον για το FA Cup, o Γερμανός τεχνικός απέκρουσε όλες τις ερωτήσεις τονίζοντας ότι δεν είναι πολιτικός και δήλωσε ότι δεν μπορεί να μιλάει άνετα για το γενικότερο θέμα του πολέμου από τη στιγμή που ο ίδιος βρίσκεται σε καθεστώς ειρήνης.

«Ακούστε, πρέπει να σταματήσετε. Δεν είμαι πολιτικός, ειλικρινά. Αισθάνομαι άσχημα και μόνο που το μιλάω για αυτό, διότι δεν έχω βιώσει πόλεμο. Αισθάνομαι άσχημα να μιλάω για αυτό διότι είμαι προνομιούχος. Βρίσκομαι εδώ σε καθεστώς ειρήνης. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ αλλά πρέπει να σταματήσετε να μου κάνετε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν έχω καμία απάντηση για εσάς.

«Είναι φρικτό. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη, αλλά γιατί εμείς να είμαστε πιο έξαλλοι από σας. Ο πόλεμος είναι εκεί έξω. Υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα που γίνονται εκεί έξω. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο καθένας στην Ευρώπη ακούει φασαρία μιας κατάστασης που δεν αρέσει σε κανέναν. Ακόμα κι έτσι προσπαθείς να πηγαίνεις στην δουλειά σου και να κάνεις το καλύτερο δυνατό».

