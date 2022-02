Λίγες ώρες αφότου ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ανακοίνωσε πως παραχωρεί τη διαχείριση και την εποπτεία του συλλόγου στους ανθρώπους του φιλανθρωπικού ιδρύματος της ομάδας, η Τσέλσι καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το απόγευμα του Σαββάτου (26/02) ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, έριξε βόμβα μεγατόνων καθώς γνωστοποίησε πως αφήνει τη διαχείριση των πρωταθλητών Ευρώπης στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της ομάδας. Στην ανακοίνωσή του βέβαια δεν έκανε καμία αναφορά στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία κάτι που δεν ήχησε καλά στα αυτιά των οπαδών της Τσέλσι.

Λίγες ώρες αφότου ο Ρώσος μεγιστάνας ανακοίνωσε πως παραχωρεί τη διαχείριση και την εποπτεία του συλλόγου στους ανθρώπους του φιλανθρωπικού ιδρύματος της ομάδας, η Τσέλσι αποφάσισε να εκδώσει ανακοίνωση για όλα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία τις τελευταίες ώρες μετά την ρωσική εισβολή. Κάτι που δεν είχε κάνει μέχρι να αποχωρήσει ο Αμπράμοβιτς...

«Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι φρικτή και καταστροφική. Οι σκέψεις της Τσέλσι είναι με όλους στην Ουκρανία. Όλοι στο κλαμπ προσεύχονται για ειρήνη», αναφέρει στη λιτή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «μπλε» του Λονδίνου.

Πάντως σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ανακοίνωσε την απόφασή του για «προστατεύσει» τον σύλλογο, παραμένοντας ωστόσο ιδιοκτήτης της Τσέλσι. Από την άλλη η διευθύντρια της ομάδας, Μαρίνα Γκρανόβσκαϊα μαζί με τον Πίτερ Τσεχ θα φροντίσουν για κάθε πτυχή των Λονδρέζων, όπως επεκτάσεις συμβολαίων μεταγραφές και πολλά ακόμη ζητήματα της καθημερινότητας της Τσέλσι

Roman Abramovich will remain Chelsea owner. Director Marina Granovskaia together with Petr Cech will take care of every club aspect like contract extensions, new signings and more. 🔵 #CFC



Abramovich made that move to «protect» Chelsea as club, including board and players. pic.twitter.com/KD84W5gnNp