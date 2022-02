O προπονητής της Μπρέντφορντ, Τόμας Φρανκ, επιβεβαίωσε πως ο Κρίστιαν Έρικσεν θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα με τη Νιούκαστλ (26/2, 17:00) και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Η μεγάλη στιγμή της επιστροφής του Κρίστιαν Έρικσεν στους επίσημους αγώνεις πλησιάζει. Ο Δάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε υπογράψει την τελευταία ημέρα του Γενάρη στη Μπρέντφορντ, μετά από τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και τη συμμετοχή του σε φιλικούς αγώνες για να βρει ρυθμό είναι έτοιμος για να φορέσει τη νέα του φανέλα σε αγώνα της Premier League.

O τεχνικός των «Μελισσών», Τόμας Φρανκ, επιβεβαίωσε πως ο 30χρονος χαφ θα είναι στην αποστολή για τον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου (26/2, 17:00) κόντρα στη Νιούκαστλ και μάλιστα αναμένεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά μπροστά στους οπαδούς που τον αποθέωσαν κατά την παρουσίαση του.

«Ο Κρίστιαν θα είναι στην αποστολή και θα πατήσει τον αγωνιστικό χώρο αύριο κόντρα στη Νιούκαστλ. Είναι μια μεγάλη μέρα για όλους εμάς, αλλά ειδικά για τον Κρίστιαν και την οικογένειά του», ανέφερε στις δηλώσεις του ο προπονητής της Μπρέντφορντ.

Ο Έρικσεν θα αγωνιστεί σε επίσημο αγώνα για πρώτη φορά μετά από τις 12 Ιουνίου του 2021 και το παιχνίδι της Δανίας με τη Φιναλνδία για το Euro, στον οποίο υπέστη ανάκοπη καρδιάς. Ο Δανός έχει παίξει 226 ματς στην Premier League, με τη φανέλα της Τότεναμ, έχοντας πετύχει 51 γκολ, ενώ μοίρασε και 67 ασίστ.

"CAN'T WAIT" 🤩🙌#BrentfordFC boss Thomas Frank says it will be 'AMAZING' for everyone to see Christian Eriksen make his debut this weekend ✅ pic.twitter.com/QqtwvgwDG7