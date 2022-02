«Φουλάρει» για επιστροφή στην Premier League ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος αγωνίστηκε για 80 λεπτά σε φιλικό της Μπρέντφορντ απέναντι στην Ρέιντζερς και μάλιστα μοίρασε δυο ασίστ!

Μαχητής στα γήπεδα, μαχητής και στη ζωή ο Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος αυξάνει συνεχώς στροφές και ετοιμάζεται να επιστρέψει και με τη βούλα σε αγώνα επίσημης διοργάνωσης. Πρωτίστως ωστόσο, ο Δανός άσος οφείλει να πάρει αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του μέσω φιλικών, με την αρχή να γίνεται στην αναμέτρηση της Μπρέντφορντ απέναντι στην Σάουθεντ Γιουνάιτεντ.

Κι αφού πήρε το... βάπτισμα του πυρός, ήταν δεδομένο πως θα υπήρχε και συνέχεια. Στο φιλικό ματς απέναντι στη Ρέιντζερς, ο Έρικσεν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί συνολικά για 80 λεπτά και μάλιστα μοίρασε και τις δυο ασίστ που οδήγησαν στο τελικό 2-2 των Άγγλων απέναντι στους Προτεστάντες.

Πλέον όλα δείχνουν πως το ιατρικό τικ θα ανάψει πολύ σύντομα το πράσινο φως και για την χρησιμοποίησή του σε συνθήκες Premier League, με τα αγγλικά Μέσα μάλιστα να κάνουν λόγο πως η επιστροφή του μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και το προσεχές Σάββατο (27/2) απέναντι στην Νιούκαστλ.

⚽ @TristanCrm

🅰 @ChrisEriksen8



Our second goal at Auchenhowie this afternoon#BrentfordFC pic.twitter.com/PqtS0IUoxf