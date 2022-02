O Kρίστιαν Έρικσεν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μπροστά στους οπαδούς της Μπρέντφορντ πριν την αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας, με τον συγκινημένο Δανό να γίνεται αποδέκτης μιας ιδιαίτερα θερμής υποδοχής απο τους φίλους και των δύο ομάδων.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν βιώνει μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του, καθώς μετά τη μεγάλη «μάχη» που έδωσε μετά την καρδιακή προβολή που είχε πάθει στον αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία στο Euro είναι και πάλι μέλος μιας ομάδας, καθώς υπέγραψε στη Μπρέντφορντ και πλέον «ονειρεύεται»... Κατάρ. Ο Δανός μεσοεπιθετικός παρουσιάστηκε σήμερα (12/2) μπροστά στους οπαδούς της νέας του ομάδας, πριν από την έναρξη του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας στο «Brentford Community Stadium». Οι οπαδοί και των δύο ομάδων επεφύλασσαν μια αποθεωτική υποδοχή για τον 29χρονο χαφ, ο οποίος ανταπέδωσε με ένα θερμό χειροκρότημα προς την εξέδρα.

Incredible reception for Christian Eriksen from both sets of fans! 👏 pic.twitter.com/bvcszslwRQ

What a reception for Christian Eriksen from the Brentford fans this afternoon ❤️ pic.twitter.com/KiNshRgbzi